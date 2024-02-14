Санітарний контроль зерна - це привід для затримки української продукції, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Перевірка українського зерна - це привід затримувати й не давати можливості вчасно надходити українській продукції тим, хто її очікує в Європі.Таку історію перемовин ми вже мали, коли вони говорили про заборону імпорту української продукцію, це ще з квітня 2023 року триває. І ми погодилися, тому що впевнені в якості своєї продукції. Тому, санітарного і фітосанітарного контролю ми не боїмося, давайте це робити. Але прохання робити це оперативніше, а не так, що залізниця може стояти тиждень допоки проходять ці перевірки", - наголосив Марчук.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, через перевірки збіжжя відбуваються простої, втрати, невиконання контрактів.

"Це все призводить до того, що український виробник недоотримує коштів за свою продукцію. Тому ці речі, більшою мірою, спрямовані на пригальмування вчасного постачання української продукції, що призводить до зриву контрактів, і пропозицій для Польщі, яка потім може продавати свою продукцію на цих місцях, де працює Україна. Ми відповідаємо за якість свого збіжжя. Нагадаю, що ніколи не було претензій щодо якості зерна до моменту перших польських акцій, які розпочалися у квітні 2023 року. Усі з радістю купують українську продукція, тому що це якісна й доступна продукція", - зауважив Марчук.