Санітарний контроль зерна - це привід для затримки української продукції, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що ніколи не було претензій до якості українського збіжжя до моменту перших акцій на кордоні з Польщею
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Перевірка українського зерна - це привід затримувати й не давати можливості вчасно надходити українській продукції тим, хто її очікує в Європі.Таку історію перемовин ми вже мали, коли вони говорили про заборону імпорту української продукцію, це ще з квітня 2023 року триває. І ми погодилися, тому що впевнені в якості своєї продукції. Тому, санітарного і фітосанітарного контролю ми не боїмося, давайте це робити. Але прохання робити це оперативніше, а не так, що залізниця може стояти тиждень допоки проходять ці перевірки", - наголосив Марчук.
За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, через перевірки збіжжя відбуваються простої, втрати, невиконання контрактів.
"Це все призводить до того, що український виробник недоотримує коштів за свою продукцію. Тому ці речі, більшою мірою, спрямовані на пригальмування вчасного постачання української продукції, що призводить до зриву контрактів, і пропозицій для Польщі, яка потім може продавати свою продукцію на цих місцях, де працює Україна. Ми відповідаємо за якість свого збіжжя. Нагадаю, що ніколи не було претензій щодо якості зерна до моменту перших польських акцій, які розпочалися у квітні 2023 року. Усі з радістю купують українську продукція, тому що це якісна й доступна продукція", - зауважив Марчук.
- 7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.
- Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
- Причина поновлення протестів проста, за словами одного з організаторів акції Романа Кондрува, із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.
- 12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.
- У Польщі прагнуть провести перевірки всього українського зерна на кордоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.98 Купівля 37.98Продаж 38.54
- EUR Купівля 40.76Продаж 41.59
- Актуальне
- Важливе