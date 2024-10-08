США схвалили запит уряду Румунії на купівлю радіолокаційних систем Sentinel

Про це повідомило посольство США в Румунії.

Вказано, що уряд Румунії зробив запит на придбання до чотирьох радіолокаційних систем AN/MPQ-64 F1 Sentinel, які здатні виявляти широкий спектр повітряних об'єктів, щоб посилити здатність країни стримувати і захищатися від потенційних загроз.

"Придбання Румунією радарної системи Sentinel підкреслює давнє партнерство у сфері безпеки між нашими двома країнами. Ці радіолокаційні системи значно підвищать рівень раннього попередження про потенційні загрози румунським містам і об'єктам критичної інфраструктури, а також краще захистять територію і громадян Румунії", - наголосила посолка США в Румунії Кетлін Кавалець.

Зазначено, що перші дві системи загальною початковою вартістю близько 90 мільйонів доларів фінансуватимуться переважно коштом грантів з фонду Державного департаменту США "Фінансування іноземних військових програм".