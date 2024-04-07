Трамп за один вечір зібрав понад $50 млн на виборчу кампанію, - Politico

Про це повідомляє Politico.

За даними джерел ЗМІ, на заході зі збору коштів для Трампа були присутні 117 гостей. Він відбувся в Палм-Біч, штат Флорида, у будинку мільярдера-інвестора Джона Полсона.

Серед інших великих донорів, присутніх на заході, були, зокрема, власник авіакомпанії New York Jets Вуді Джонсон та підприємець енергетичної галузі Гарольд Хемм.

Учасників суботнього вечірнього заходу попросили пожертвувати 814 600 доларів.

Трамп мав виступ тривалістю близько 45 хвилин, під час якого він повторив заклик до Байдена провести дебати, після того, як сам відмовився від участі в дебатах республіканців перед праймериз.

Зазначається, що колишня перша леді Меланія Трамп також була присутня того вечора. Вона майже не з'являлася на публіці під час передвиборчої кампанії свого чоловіка у 2024 році, але починає виходити на публіку знову.

Три колишні суперники Трампа на праймеріз Республіканської партії - сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, губернатор Північної Дакоти Даг Бургум і підприємець Вівек Рамасвамі також виступили з промовами. Всі троє вважаються потенційними партнерами Трампа на виборах.

У середу, 10 квітня, в Атланті Трамп планує провести ще один захід зі збору коштів на велику суму.