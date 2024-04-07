Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп за один вечір зібрав понад $50 млн на виборчу кампанію, - Politico

Трамп за один вечір зібрав понад $50 млн на виборчу кампанію, - Politico

7 квітня, 2024 неділя
10:19
Світ Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп зібрав понад 50 мільйонів доларів на свою виборчу кампанію у суботу, 6 квітня, під час заходу, де він вкотре закликав чинного американського лідера Джо Байдена до дебатів

Про це повідомляє Politico.

За даними джерел ЗМІ, на заході зі збору коштів для Трампа були присутні 117 гостей. Він відбувся в Палм-Біч, штат Флорида, у будинку мільярдера-інвестора Джона Полсона.

Серед інших великих донорів, присутніх на заході, були, зокрема, власник авіакомпанії New York Jets Вуді Джонсон та підприємець енергетичної галузі Гарольд Хемм.

Учасників суботнього вечірнього заходу попросили пожертвувати 814 600 доларів.

Трамп мав виступ тривалістю близько 45 хвилин, під час якого він повторив заклик до Байдена провести дебати, після того, як сам відмовився від участі в дебатах республіканців перед праймериз. 

Зазначається, що колишня перша леді Меланія Трамп також була присутня того вечора. Вона майже не з'являлася на публіці під час передвиборчої кампанії свого чоловіка у 2024 році, але починає виходити на публіку знову. 

Три колишні суперники Трампа на праймеріз Республіканської партії - сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, губернатор Північної Дакоти Даг Бургум і підприємець Вівек Рамасвамі також виступили з промовами. Всі троє вважаються потенційними партнерами Трампа на виборах.

У середу, 10 квітня, в Атланті Трамп планує провести ще один захід зі збору коштів на велику суму.

  • 5 квітня група демократів у Палаті представників Конгресу США внесла на розгляд законопроєкт про перейменування в'язниці в Маямі на честь Трампа.
Теги:
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Читайте також:
Київський міський пологовий будинок 2
5 квітня, 2024 п'ятниця
Новий керівник Київського пологового будинку №2 відреагував на звинувачення колективу
форма ЗСУ
4 квітня, 2024 четвер
Обстріл військових на шикуванні під Запоріжжям: у СБУ розкрили найімовірнішу версію подій
фейк
4 квітня, 2024 четвер
"Харків та Одеса - історично російські міста, вони повернуться під контроль РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 4 квітня
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.81
    Купівля 38.81
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
7 квітня
10:57
Олаф Шольц
Путін завершить війну, коли зрозуміє, що її неможливо виграти на полі бою, - Шольц
10:41
Чорне море, Крим
Росіяни зараз не можуть мінувати Чорне море, - ВМС ЗСУ
10:30
РФ зробила з України "лабораторію" для тестування зброї КНДР на полі бою: в армії США пояснили своє занепокоєння
10:17
Ексклюзив
мобілізація
"Хто, як не ми будемо боронити цю землю? 25 років - це дорослий хлопець", - ротний медик батальйону "Айдар" Лісіцина
10:00
OPINION
Сашко Лірник
І Гоголь, і Піддубний, і Корольов, і багато інших — це і є наші "ракети". Їх не можна віддавати московитам
09:58
Гуляйполе
Росіяни обстріляли "градами" Гуляйполе: загинули троє людей, є поранений
09:58
OPINION
Микола Княжицький
Ніхто не планував забороняти жодну з українських церков
09:51
Окупанти вночі 7 квітня скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську
Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську: загинула жінка
09:36
москва, кремль
В ISW пояснили мету регулярних погроз Кремля на адресу країн НАТО
09:23
Ексклюзив
Дамба ДніпроГЕС, Запоріжжя
На ТОТ ворог проводить злагодження та готується до штурмів на Запорізькому напрямку, - речник "Легіону Свободи"
09:23
Христя Фріланд
Канада заявила про нарощення підтримки України на тлі затримки допомоги від США
08:38
Оновлено
корабель рф
В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, - ВМС ЗСУ
08:32
Бєлгород
Влада Білгородщини заявила про атаку БПЛА: у кількох районах начебто сталися пожежі
08:27
Сили безпеки Еквадору 9 січня 2024 р.
Латиноамериканські уряди засудили Еквадор за рейд на посольство Мексики
08:14
Олександр Сирський
Скандал із врученням повістки журналісту "Слідство.Інфо": Сирський наказав здійснити перевірку
08:08
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Нічна атака РФ на Україну: Повітряні сили знищили усі 17 ворожих "шахедів"
08:08
OPINION
Віктор Бобиренко
Влада ефективна лише у маніпулятивних технологіях
07:48
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ вночі атакувала Україну ракетами і "шахедами": під прицілом - Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Є постраждалі
07:38
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ втратила за добу 17 танків, 54 артсистеми і 820 військових, - Генштаб
01:58
Петер Пеллегріні, Словаччина
Президентські вибори в Словаччині виграв проросійський Петер Пеллегріні, - Dennikn
00:57
Олексій Кісер
Російський боєць MMA заявив, що хоче воювати за Україну
2024, субота
6 квітня
23:35
Володимир Зеленський та Джо Байден
Зеленський заявив, що Україна готова погодитись на кредит від США
22:59
Тібо Куртуа
Зірковий конкурент Луніна в "Реалі" несподівано анонсував своє повернення до тренувань
22:29
Чим Китай забезпечує армію Путіна під час війни з Україною: подробиці від Bloomberg
22:05
Оновлено
російський мінометний обстріл
На Донеччині окупанти обстріляли з артилерії Курахівське і Красногорівку: серед 5 загиблих є 16-річна дівчина
21:51
ЗАЕС
Енергетики під'єднали Запорізьку АЕС до другої лінії живлення: вона була на ремонті внаслідок обстрілів РФ
21:39
Ексклюзив
Віталій Портников
Україна і Захід по різному бачать перемогу у війні з Росією: пояснення від Портникова
21:38
Олександр Зінченко, АПЛ, "Брайтон" - "Арсенал"
Зінченко допоміг "Арсеналу" розгромити "Брайтон" і вийти на перше місце АПЛ
21:20
Ексклюзив
зеленський Шольц
Шольц, здається, єдина людина в Німеччині, яка проти постачання Taurus Україні, - Чернєв
21:17
Орськ, затоплення
В російському Орську 6 квітня стався новий прорив дамби. Деталі
21:13
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
Верховна Рада безвідповідально затягнула з новим законом про мобілізацію, - Зеленський
21:05
санкції проти рф
На "Міжнародному ярмарку геноциду" у Варшаві вимагали повного ембарго ЄС на торгівлю з РФ
20:57
Володимир Зеленський
"Ділять на людей і ТЦКшників": Зеленський закликав українців з повагою ставитись до воїнів
20:38
Артем Довбик, "Жирона", Ла Ліга
"Челсі" збирається підписати у пару до Мудрика ще одного українця
20:37
Ексклюзив
Огризко
На додачу до осі зла Москва - Пекін з'явилася вісь страху Вашингтон - Берлін, - дипломат Огризко
20:24
Оновлено
Слідство.Інфо заявило, що СБУ використала військкомат як "помсту" проти журналіста через розслідування. У відомстві прокоментували
20:14
Володимир Зеленський
"Тут буде захист": Зеленський заявив, що не бачить загрози з Білорусі
20:09
Анонс
Микола Шапаренко, "Динамо", УПЛ
УПЛ: "Верес" розгромив "Оболонь", розклад і результати матчів 23-го туру
20:08
OPINION
Андрій Бондар
Майдан – це здвиг вільних хуторян
19:57
ЗСУ
За добу росіяни 16 разів намагались прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV