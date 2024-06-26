Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Треба двосторонній рух": експерт Киричевський про завдання для України після призначення Рютте генсеком НАТО
Ексклюзив

"Треба двосторонній рух": експерт Киричевський про завдання для України після призначення Рютте генсеком НАТО

26 червня, 2024 середа
17:47
Світ Марк Рютте

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський проаналізував виклики, які чекають на нового очільника Північноатлантичного альянсу Марка Рютте

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Доведеться Альянсу набрати друге дихання, зважаючи на ту специфіку зовнішньополітичних процесів, які відбуваються. Тут треба розуміти, що навіть якщо насправді керівництво Альянсу буде великим другом України, то вийде так, що треба двосторонній рух, назвемо це так. З однієї сторони, Марк Рютте вирізняється пасіонарними діями й заявами на протистояння Росії, а з іншої - є парадокс, що Нідерланди останні 5 років наче і говорили про те, що їм треба повернути танки австрійської армії, знайти на це гроші, останні два роки, в тому числі й за прем'єрства Рютте, але якось Нідерланди це зробити не змогли. Хто б міг подумати, що заможні Нідерланди, в яких ми просимо допомогу, самі не змогли собі знайти гроші, щоб купити назад батальйон танків, але це така структура реальності", - сказав Киричевський.

За його словами, навіть якщо Україна має в керівництві Північноатлантичного альянсу друга, то попри це необхідно працювати й робити кроки назустріч.

"Є ще одна проблема, коли йдеться про те, що Трамп може порізати, наприклад, фінансування безпекових видатків для країн Європи, то це не просто йдеться про примхи одного з кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки, а це взагалі йдеться про злам безпекових, можна сказати, основ, на яких трималася сучасна Європа. Тобто, коли є парасолька безпеки від США, Європа демонструє в цілому лояльність США, але натомість ті гроші, які можна було не витрачати багато на зброю, можна було витрачати на підтримання цього суспільства, загального благоденства. Тепер, якщо американці хочуть зняти з себе роль захисника Європи й тримача цієї безпекової парасольки, виходить, що треба й розвертатися поступово назад від Білого дому. Але з іншої сторони, й нарощувати свої затрати, компетенції для власної оборони від російських окупантів. Прибуття Марка Рютте на пост очільника Альянсу - це буде шлях з односторонніми роздачами бонусів, від нас тут бонуси теж мають бути", - підсумував військовий експерт Defence Express.

Що відомо про політичну кар'єру Марка Рютте

Під час навчання у Лейденському університеті Марк Рютте брав участь в діяльності молодіжного крила "Народної партії за свободу і демократію", і відразу після закінчення навчання поринув у політичну діяльність, яку суміщав із викладацькою роботою.

У 2006 році його обрали новим лідером партії. А вже через рік він потрапив до парламенту Нідерландів.

У 2010 році королева Нідерландів Беатрікс призначила Марка Рютте прем’єр-міністром країни. У цьому кріслі він просидів рекордних 14 років, та очолював чотири різні коаліційні уряди. 7 липня 2023 року його уряд подав у відставку. Тоді Марк Рютте оголосив, що не буде очолювати свою партію на дочасних виборах і що йде з політики. 

Журналісти видання Foreign Policy написали з посиланням на джерела у Білому Домі, що коли в січні 2023-го Марк Рютте прибув із візитом до США, то під час зустрічі з президентом Джо Байденом він сказав: "Ви двічі просили мене стати генеральним секретарем НАТО, і я двічі вам відмовив. Якщо ви запитаєте мене втретє, я скажу так".

18 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився на підтримку кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів на посаду очільника Північноатлантичного альянсу.

Союзники по НАТО 26 червня офіційно обрали премʼєр-міністра Нідерландів Марка Рютте новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.  

Теги:
військові
НАТО
Військові новини
Читайте також:
Зеленський і Путін
25 червня, 2024 вiвторок
"Пропозиції РФ реально передбачають можливість завершити війну в Україні": російські фейки та маніпуляції за 25 червня
Митрополит УПЦ МП Іонафан (Єлецьких)
24 червня, 2024 понедiлок
За сприяння Папи Франциска та Гундяєва із України випустили засудженого до 5 років з конфіскацією митрополита УПЦ МП Іонафана, - росЗМІ
електроенергія
24 червня, 2024 понедiлок
"Треба починати просто зараз": в Укренерго назвали спосіб урятувати енергосистему України
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.39
    Купівля 40.39
    Продаж 40.89
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
26 червня
19:13
Live
Роман Яремчук (праворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Україна - Бельгія 0:0: онлайн-трансляція вирішального матчу Євро-2024
19:01
ПАРЄ визнала геноцидний намір Росії у знищенні української культурної спадщини й ідентичності
18:54
Деніл Кастільо
Данський клуб заплатив за футболіста "Шахтаря" 4 млн євро
18:53
Оновлено
Обстріл міста Дергачі 26 червня 2024 року
Росіяни вдарили з авіації по Харківському району: серед поранених - троє дітей
18:45
Кримінал
Перевезли до прикордонного пункту з Латвією і наказали йти пішки до кордону: судитимуть двох росіян, які депортували жителя ТОТ
18:45
РФ понад 20 разів за день атакувала Нікопольщину: поранено 18-річну дівчину
18:40
Ексклюзив
Микола Тищенко, суд
"Це шоу, а не боротьба з корупцією": журналіст Ніколов про справу Тищенка
18:38
Петер Пеллегріні і Роберт Фіцо
Словаччина бере участь у реалізації ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України, - президент Пеллегріні
18:30
Ексклюзив
окупант
Небезпека не в масі, а в тому, що вони будуть ефективнішими, - експерт Киричевський про 51-шу армію РФ
18:24
"Арена Люблін"
"Динамо" обрало країну, де гратиме матчі єврокубків
18:18
Податки нерухомість
Податкова служба отримає інформацію про стан банківських рахунків українців за кордоном
18:12
Bring Kids Back UA: перед матчем з Бельгією Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу з повернення в Україну депортованих дітей 
18:01
OPINION
Микола Княжицький
В Україні має бути окрема державна програма демографічного розвитку
18:01
діти, злочини росії
Окупанти створили у Бердянську дитбудинок, вихованців якого зможуть незаконно усиновлювати росіяни, - голова МВА
17:57
хакери
Керівництво "ДНР" на нараді слухало гімн України завдяки Руху опору, - Спротив
17:56
Ексклюзив
ЗСУ
Через 7-10 днів у Торецьку вже можуть іти міські бої, - військовий експерт Кевлюк
17:50
Болгарія
Єврокомісія визнала Болгарію найбільш підготовленою до переходу на євро
17:48
Оновлено
Збірна України, Євро-2024
Україна - Бельгія: Ребров обрав склад на вирішальний матч Євро-2024
17:39
Графіки відключень світла 27 червня діятимуть протягом усієї доби
17:36
Стефан Романів
У Варшаві помер перший віцепрезидент СКУ, представник української діаспори Стефан Романів
17:34
Ґітанас Науседа
Литва спрямує 0,25% ВВП на підтримку України
17:30
Штучний інтелект, ШІ
Мінцифри презентувало Білу книгу – пропозиції щодо регулювання ШІ в Україні
17:27
Митрополит УПЦ МП Іонафан (Єлецьких)
У межах обміну Росії передали засудженого в Україні митрополита УПЦ МП Іонафана. Подробиці
17:21
Фінляндія
Фінляндія вперше підтвердила, що проводила навчання військових ЗСУ на своїй території
17:15
Ексклюзив
українські військові
"Інформаційний спротив": українське командування могли замінити через події на Торецькому напрямку
16:59
ЗАЕС
Російські "керівники" допомагають військовим викрадати обладнання з тимчасово окупованої ЗАЕС, - Спротив
16:52
Роман Яремчук, збірна України, Євро-2024
Україна - Бельгія: букмекери дали фінальний прогноз на матч Євро-2024
16:41
Ексклюзив
Україна - Євросоюз
Нардепка Іонова пояснила, на чому варто зосередитися Україні в подальших перемовинах з ЄС про вступ
16:37
Ростислав Карандєєв
У Мінкульті розповіли, скільки українських закладів культури припинили діяльність після повномасштабного вторгнення РФ
16:36
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 71 боєзіткнення. Найбільше атак - на Покровському напрямку
16:35
На фото: електрична вантажівка
У Києві посилили обмеження руху вантажівок. Деталі
16:25
Полонені
Від побиття до ударів електрострумом: усі опитані після звільнення з полону РФ українці розповіли про катування
16:21
Данія
Данія додатково надасть 4,7 млн євро на відновлення енергооб'єктів на Миколаївщині та Харківщині
16:20
Байден та Зеленський
"НАТО хоче спричинити світову війну, а ЗСУ обстрілюють цивільних росіян": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 26 червня
16:15
Ексклюзив
енергетика
"Ніяких 24 години без світла не буде": експерт Рябцев про ситуацію в енергосистемі
16:08
Ростислав Карандєєв
Очільник Мінкульту назвав мобілізацію культурних діячів "не до кінця грамотною та виваженою"
16:07
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні
16:05
Ексклюзив
вивіска Офіс президента України
Розслідувачка Вольвач розповіла, хто є власником наближеного до ОП телеграм-каналу "Джокер"
16:01
СБУ та НАБУ викрили на корупції високопосадовця Укренерго
16:00
OPINION
Ростислав Павленко
Як знизити для України ціну війни на виснаження
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV