"Треба двосторонній рух": експерт Киричевський про завдання для України після призначення Рютте генсеком НАТО

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Доведеться Альянсу набрати друге дихання, зважаючи на ту специфіку зовнішньополітичних процесів, які відбуваються. Тут треба розуміти, що навіть якщо насправді керівництво Альянсу буде великим другом України, то вийде так, що треба двосторонній рух, назвемо це так. З однієї сторони, Марк Рютте вирізняється пасіонарними діями й заявами на протистояння Росії, а з іншої - є парадокс, що Нідерланди останні 5 років наче і говорили про те, що їм треба повернути танки австрійської армії, знайти на це гроші, останні два роки, в тому числі й за прем'єрства Рютте, але якось Нідерланди це зробити не змогли. Хто б міг подумати, що заможні Нідерланди, в яких ми просимо допомогу, самі не змогли собі знайти гроші, щоб купити назад батальйон танків, але це така структура реальності", - сказав Киричевський.

За його словами, навіть якщо Україна має в керівництві Північноатлантичного альянсу друга, то попри це необхідно працювати й робити кроки назустріч.

"Є ще одна проблема, коли йдеться про те, що Трамп може порізати, наприклад, фінансування безпекових видатків для країн Європи, то це не просто йдеться про примхи одного з кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки, а це взагалі йдеться про злам безпекових, можна сказати, основ, на яких трималася сучасна Європа. Тобто, коли є парасолька безпеки від США, Європа демонструє в цілому лояльність США, але натомість ті гроші, які можна було не витрачати багато на зброю, можна було витрачати на підтримання цього суспільства, загального благоденства. Тепер, якщо американці хочуть зняти з себе роль захисника Європи й тримача цієї безпекової парасольки, виходить, що треба й розвертатися поступово назад від Білого дому. Але з іншої сторони, й нарощувати свої затрати, компетенції для власної оборони від російських окупантів. Прибуття Марка Рютте на пост очільника Альянсу - це буде шлях з односторонніми роздачами бонусів, від нас тут бонуси теж мають бути", - підсумував військовий експерт Defence Express.

Що відомо про політичну кар'єру Марка Рютте

Під час навчання у Лейденському університеті Марк Рютте брав участь в діяльності молодіжного крила "Народної партії за свободу і демократію", і відразу після закінчення навчання поринув у політичну діяльність, яку суміщав із викладацькою роботою.

У 2006 році його обрали новим лідером партії. А вже через рік він потрапив до парламенту Нідерландів.

У 2010 році королева Нідерландів Беатрікс призначила Марка Рютте прем’єр-міністром країни. У цьому кріслі він просидів рекордних 14 років, та очолював чотири різні коаліційні уряди. 7 липня 2023 року його уряд подав у відставку. Тоді Марк Рютте оголосив, що не буде очолювати свою партію на дочасних виборах і що йде з політики.

Журналісти видання Foreign Policy написали з посиланням на джерела у Білому Домі, що коли в січні 2023-го Марк Рютте прибув із візитом до США, то під час зустрічі з президентом Джо Байденом він сказав: "Ви двічі просили мене стати генеральним секретарем НАТО, і я двічі вам відмовив. Якщо ви запитаєте мене втретє, я скажу так".

18 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився на підтримку кандидатури прем'єр-міністра Нідерландів на посаду очільника Північноатлантичного альянсу.

Союзники по НАТО 26 червня офіційно обрали премʼєр-міністра Нідерландів Марка Рютте новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.