У "Грузинській мрії" заявили, що Україну й Грузію не прийняли в НАТО 2008 року, вважаючи їх "живою силою" для війни з РФ

Про це інформує SOVA.

Іванішвілі заявив, що відмова, на його думку, не була результатом блокування з боку окремих країн-членів, а скоріше відображала стратегічне рішення керівництва НАТО уникнути прямої військової конфронтації з Росією.

"Згадаймо саміт НАТО 2008 року, на якому Україну і Грузію не прийняли в НАТО, і в цьому звинуватили різні країни. Але дійсність зовсім інша", - наголосив він.

За його словами, Грузія та Україна розглядалися як інструмент для ведення війни шляхом залучення їх до конфлікту без прямої участі сил НАТО.

"Дуже багато заяв робиться від західних політиків про те, що, мовляв, ми робимо все, щоб НАТО не вплутувалося у війну Росії, що ми дамо Україні зброю, гроші, всі засоби, але як жива сила має бути тільки Україна. Багато заяв політиків будь-якого рівня з Європи чи Америки є про те, що "ми в жодному разі не дозволимо НАТО вплутатися в конфлікт із Росією"", - зазначив Іванішвілі.