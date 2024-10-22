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Головна Світ У "Грузинській мрії" заявили, що Україну й Грузію не прийняли в НАТО 2008 року, вважаючи їх "живою силою" для війни з РФ

У "Грузинській мрії" заявили, що Україну й Грузію не прийняли в НАТО 2008 року, вважаючи їх "живою силою" для війни з РФ

Марія Науменко
22 жовтня, 2024 вiвторок
11:09
Світ Бідзіна Іванішвілі

Голова партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі заявив, що у 2008 році Грузію та Україну до НАТО не прийняли "реальні координатори" Альянсу, вважаючи їх "живою силою" для війни з РФ

Зміст

Про це інформує SOVA.

Іванішвілі заявив, що відмова, на його думку, не була результатом блокування з боку окремих країн-членів, а скоріше відображала стратегічне рішення керівництва НАТО уникнути прямої військової конфронтації з Росією. 

"Згадаймо саміт НАТО 2008 року, на якому Україну і Грузію не прийняли в НАТО, і в цьому звинуватили різні країни. Але дійсність зовсім інша", - наголосив він.

За його словами, Грузія та Україна розглядалися як інструмент для ведення війни шляхом залучення їх до конфлікту без прямої участі сил НАТО.

"Дуже багато заяв робиться від західних політиків про те, що, мовляв, ми робимо все, щоб НАТО не вплутувалося у війну Росії, що ми дамо Україні зброю, гроші, всі засоби, але як жива сила має бути тільки Україна. Багато заяв політиків будь-якого рівня з Європи чи Америки є про те, що "ми в жодному разі не дозволимо НАТО вплутатися в конфлікт із Росією"", - зазначив Іванішвілі.

  • Напередодні міністри у справах Європи 13 держав ЄС оприлюднили спільну заяву стосовно Грузії: у ній йдеться, що країна не зможе стати членом блоку, якщо влада не змінить свій курс.
Теги:
Україна
Грузія
політика
НАТО
вступ до НАТО
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