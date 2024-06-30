У КНДР вважають, що відносини між США, Японією та Південною Кореєю переросли в "азійську версію НАТО"

Про це повідомляє Reuters.

У четвер, 27 червня, Південна Корея, Японія та США почали широкомасштабні спільні військові навчання під назвою "Freedom Edge" із залученням військово-морських есмінців, винищувачів і атомного американського авіаносця "Теодор Рузвельт", спрямовані на посилення захисту від ракет, підводних човнів і повітряних атак.

Навчання були розроблені для зміцнення військового співробітництва на тлі напруженості на Корейському півострові через випробування зброї Північною Кореєю.

"Пхеньян не ігноруватиме зміцнення військового блоку на чолі зі США та їхніми союзниками та захистить регіональний мир агресивною та переважною відповіддю, йдеться у заяві міністерства закордонних справ Північної Кореї", - повідомляє інформаційне агентство KCNA.

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У міністерстві також заявили, що Вашингтон продовжує свої зусилля з приєднання Південної Кореї та Японії до НАТО, додавши, що спроби Південної Кореї постачати зброю Україні є одним із прикладів цих зусиль.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що навчання "Freedom Edge" були відповіддю на ядерну та ракетну програму Північної Кореї, але відкинуло критику Пхеньяна.

У Сеулі також заявили, що переглянуть можливість постачати зброю безпосередньо в Україну на знак протесту проти нещодавнього договору про взаємну оборону, підписаного між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і російським диктатором Володимиром Путіним.

Південна Корея та США звинуватили Північну Корею в постачанні Росії зброї, яка використовується у війні в Україні. І Росія, і Північна Корея заперечують будь-які подібні операції.

Правляча партія Північної Кореї провела зустріч у п’ятницю та суботу під головуванням Кім Чен Ина, який на другий день розглянув "відхилення", що перешкоджають економічному розвитку, і виклав акцент на другу половину року, повідомляють державні ЗМІ.