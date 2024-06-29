Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Путін міг їздити до Кім Чен Ина з двома цілями, - Портников
Ексклюзив

Путін міг їздити до Кім Чен Ина з двома цілями, - Портников

29 червня, 2024 субота
19:58
Війна з Росією Кім Чен Ин та Путін

Журналіст Віталій Портников вважає, що Путін міг запропонувати Кім Чен Ину спровокувати конфлікт з Південною Кореєю, а також відправити частину військових КНДР на окуповану територію України

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Абсолютно допускаю, що Путін міг їздити до Північної Кореї з двома цілями. Перша ціль – спровокувати Кім Чен Ина на якусь війну з Південною Кореєю, може, гібридну, але з постійним підтриманням напруженості. Це абсолютно реальна річ. А друга ціль, теж абсолютно реальна, - Путін міг домовлятися, щоб якась частина північнокорейських військових потрапила на окуповану територію України. До речі, у цьому є логіка, тому що вся ця династія Кімів постійно торгує північними корейцями як своїми рабами, яких весь час кудись надсилають працювати", - зауважив Віталій Портников.

За його словами, корейці з Північної Кореї, працюючи у РФ, отримують копійки, більша частина їх заробітків йде до державного бюджету КНДР. Ці люди по суті в'язні у тих місцях, куди їх надсилають працювати.

"За великим рахунком ці військові, які будуть надіслані до України, якщо це взагалі відбудеться, то їх ніхто не буде питати. Але Кім Чен Ин за це може отримати гроші від Росії. Він зрозумів, що може отримувати, скажімо так, грубі гроші, які не є альтернативою, а доповненням до тих грошей, які дає Китай Північній Кореї. Тобто Пекін з Пхеньяном вибудував економічні взаємини так, щоб КНДР просто могла виживати, знаючи, що вона нікуди не дінеться, бо нікому не потрібна", - прокоментував публіцист.

Журналіст нагадав, коли Дональд Трамп спробував домовитися з Кім Чен Ином, що США нададуть серйозну економічну допомогу Північній Кореї, то Кім Чен Ин просто використав Трампа і не погодився з цими пропозиціями.

"Якби він відмовився від ядерної програми в обмін на якусь американську допомогу, а ця допомога дозволила б створити якісь умови для реформ китайського типу, то у нього була б зовсім інша країна. Але ж йому це не потрібно, бо потрібно, щоб повністю все йому підкорялося. І з цієї точки зору можна абсолютно чітко сказати, що ситуація є простою, в путінсько-кімівських перемовинах є сюжет, який їм важливий, - війська за гроші, можливо, конфлікт з Південною Кореєю за гроші. Путін за все це збирається платити. Виникає питання – чим? І це вже хороше питання", - резюмував Портников.

  • 19 червня Володимир Путін був із візитом у КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Країни уклали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає взаємну допомогу у випадку нападу на одного з підписантів. Водночас лідер КНДР висловив "безумовну підтримку" Росії у війні з Україною.
  • Пізніше Північнокорейське державне агентство оприлюднило пункти договору між Росією і КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Зокрема, там йдеться про співпрацю у війні, науці та економіці.
  • 20 червня Володимир Путін заявив, що Південна Корея у випадку постачання Україні летального озброєння стикнеться з рішеннями, які не сподобаються Сеулу.
  • Крім того, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Північна Корея може вдатись до відправки свого експедиційного корпусу для участі у війні на боці Росії.
Теги:
Україна
Росія
Китай
КНДР
Володимир Путін
Південна Корея
Кім Чен Ин
окуповані території
Дональд Трамп
США
Віталій Портников
Читайте також:
Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук
27 червня, 2024 четвер
Предстоятель УГКЦ Святослав розповів про ставлення церкви до мобілізації духовенства
начальник штабу полку "Азов" капітан Богдан Кротевич
28 червня, 2024 п'ятниця
Начальник штабу "Азову" Кротевич отримав відповідь від ДБР на скаргу проти генерала Содоля
Допомога ВПО
28 червня, 2024 п'ятниця
Уже три тижні затримують виплати для внутрішніх переселенців, - голова Асоціації молодих ВПО України
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.85
  • EUR
    Купівля 43.22
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
29 червня
20:35
Шахтар, Артем Бондаренко
"Шахтар" розгромив "Сараєво" у першому матчі після відпустки
20:29
Оновлено
Вирва, що утворилася внаслідок ракетного удару по Вільнянську
Росіяни вдарили по місту Вільнянськ, що поряд із Запоріжжям: серед 7 загиблих та 18 травмованих є діти
20:13
Перші дебати Трампа й Байдена 2024 року
Усвідомлення катастрофи й заглиблення у рейтинги: Axios розповів про реакцію оточення Байдена на перші теледебати з Трампом
20:02
OPINION
Галина Пагутяк
Прорив
19:56
Вплинуло на 20 000 пасажирів: у Канаді через страйк скасували 150 авіарейсів
19:56
Оновлено
ЗСУ
Від початки доби на фронті відбулося 90 боєзіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки
19:00
Емблема Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ зменшить інтенсивність повідомлень з передової
18:40
Оновлено
Ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Дніпрі 28 червня: двоє мешканців вийшли на зв’язок, їх тоді не було вдома
18:30
знищені окупанти
На Херсонщині окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців, - ОВА
18:24
Начальник білоруського генштабу Павло Муравейко
Воєначальників Лукашенка надалі непокоїть Житомирщина: лякають "спецназом" та "скупченням сил ППО"
18:10
Ексклюзив
Володимир Путін
Ультиматум Путіна є визнанням поразки у цій війні, - Піонтковський
18:09
Ексклюзив
Палестина
Палестину поділять на сектори, за які відповідатимуть миротворці з арабських країн, - історик Поліщук
18:03
OPINION
Володимир Гевко
Історія з Тищенком: меми — це наразі наш максимум
17:57
Коли 30 червня слід чекати найбільших відключень світла: подробиці
17:56
Ексклюзив
путін
Росія хоче вести перемовини з США, адже вважає, що воює не з Україною, а з колективним Заходом, але на нашій території, - аналітик Горбач
17:53
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Ці комплекси в ізраїльтян прослужили 30 років: Defense Express про можливу передачу Ізраїлем ЗРК Patriot Україні
17:28
Оновлено
Ранкові обстріли Донеччини: росіяни вбили 4 людей, ще сімох поранили
17:26
дрон, БПЛА
В Україні запустили серійне виробництво далекобійних ударних дронів
17:21
Microsoft
Microsoft заявила про витік даних держустанов Техасу унаслідок російської кібератаки
17:12
Огляд
Андрій Ярмоленко, Євро-2024, збірна України
Україна вилетіла з Євро-2024, а Усик більше не абсолютний чемпіон світу: головні новини українського спорту за тиждень
16:54
Мартін Малл
У віці 80 років помер актор серіалу "Сабріна, маленька відьма" Мартін Малл
16:29
Наріман Джелялов
Зеленський зустрівся зі звільненим з полону Наріманом Джелялом
16:17
У Запоріжжі до кінця року збудують 10 підземних шкіл
16:00
OPINION
Карл Волох
Джин антикорупційної істерії вирвався з пляшки
15:55
У Києві пройшов молитовний сніданок за участі Зеленського та звільнених з полону священників
15:48
Ексклюзив
Армія стала заручником політичних рішень, і тепер це закидають Содолю, - військовий експерт Снєгирьов
15:45
MIM-23 Hawk
У наступному пакеті американської допомоги будуть ЗРК Hawk, - ЗМІ
15:34
Кулеба обговорив зі спецпредставником уряду Китаю відновлення миру в Україні
15:30
Євросоюз
Торгівля, послуги, транспорт: ЄС розширив санкції проти Білорусі за участь у війні
15:06
Ексклюзив
Веслі Кларк
Війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що не може перемогти та утримати частини України, - генерал Кларк
15:01
Андрій Юсов
Юсов: "Захоплення Росією в полон цивільних є доказом того, що російська війна є геноцидною"
14:55
Барак Обама
"Трапляються погані вечори дебатів": експрезидент США Барак Обама висловився на підтримку Байдена
14:48
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко
Скільки годин на добу не буде світла взимку: з'явився "базовий прогноз" від гендиректора Yasno
14:46
касетні снаряди, снаряд
Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Куп’янськ-Вузловий: поранено літню жінку
14:27
На фото: "Дедпул і Росомаха"
Новий трейлер "Дедпул і Росомаха" натякнув на появу у фільмі давнього ворога Логана
14:25
На фронті загинув 39-річний керівник музею з Сосниці на Чернігівщині
14:03
Ексклюзив
Путін
Візити Путіна до своїх союзників лише погіршують його становище, - Піонтковський
14:02
Арнольд Шварценеггер з дочкою Кетрін
Шварценеґґер невдовзі втретє стане дідусем, його донька Кетрін чекає на дитину
14:02
OPINION
Костянтин Корсун
Хто додумався зробити чат-бот для військових ЗСУ у російському Телеграмі?
13:51
Ексклюзив
Дебати Трампа і Байдена
Підтримка України тепер не залежить від президентських виборів у США, - Піонтковський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV