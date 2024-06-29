Путін міг їздити до Кім Чен Ина з двома цілями, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Абсолютно допускаю, що Путін міг їздити до Північної Кореї з двома цілями. Перша ціль – спровокувати Кім Чен Ина на якусь війну з Південною Кореєю, може, гібридну, але з постійним підтриманням напруженості. Це абсолютно реальна річ. А друга ціль, теж абсолютно реальна, - Путін міг домовлятися, щоб якась частина північнокорейських військових потрапила на окуповану територію України. До речі, у цьому є логіка, тому що вся ця династія Кімів постійно торгує північними корейцями як своїми рабами, яких весь час кудись надсилають працювати", - зауважив Віталій Портников.

За його словами, корейці з Північної Кореї, працюючи у РФ, отримують копійки, більша частина їх заробітків йде до державного бюджету КНДР. Ці люди по суті в'язні у тих місцях, куди їх надсилають працювати.

"За великим рахунком ці військові, які будуть надіслані до України, якщо це взагалі відбудеться, то їх ніхто не буде питати. Але Кім Чен Ин за це може отримати гроші від Росії. Він зрозумів, що може отримувати, скажімо так, грубі гроші, які не є альтернативою, а доповненням до тих грошей, які дає Китай Північній Кореї. Тобто Пекін з Пхеньяном вибудував економічні взаємини так, щоб КНДР просто могла виживати, знаючи, що вона нікуди не дінеться, бо нікому не потрібна", - прокоментував публіцист.

Журналіст нагадав, коли Дональд Трамп спробував домовитися з Кім Чен Ином, що США нададуть серйозну економічну допомогу Північній Кореї, то Кім Чен Ин просто використав Трампа і не погодився з цими пропозиціями.

"Якби він відмовився від ядерної програми в обмін на якусь американську допомогу, а ця допомога дозволила б створити якісь умови для реформ китайського типу, то у нього була б зовсім інша країна. Але ж йому це не потрібно, бо потрібно, щоб повністю все йому підкорялося. І з цієї точки зору можна абсолютно чітко сказати, що ситуація є простою, в путінсько-кімівських перемовинах є сюжет, який їм важливий, - війська за гроші, можливо, конфлікт з Південною Кореєю за гроші. Путін за все це збирається платити. Виникає питання – чим? І це вже хороше питання", - резюмував Портников.