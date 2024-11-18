У Литві звільнили телеведучого, який закликав забирати дітей у литовців, що споживають російський контент
Литовський національний мовник LRT припинив співпрацю з телеведучим Альгісом Раманаускасом, після того як він заявив, що в батьків, які дивляться російські фільми чи слухають російську музику, слід забирати дітей
Про це інформують Delfi та LRT.
Такі висловлювання телеведучого пролунали під час його інтерв’ю з лідером націоналістичної партії "Національний союз" Вітаутасом Синицею у вересні цього року. Тоді Раманаускас сказав, що в сімей, де батько голосно ввімкнув російський фільм, а мати голосно слухає російську музику, варто забирати дітей.
"Тут лише питання, що зробити спочатку: відібрати дітей і потім розстріляти, чи на очах у дітей... Ні, звісно, відібрати дітей", - сказав телеведучий.
Литовський центр із прав людини, а також представники деяких литовських політичних партій звернулися до правоохоронних органів щодо цих заяв Раманаускаса. Спікерка сейму країни Вікторія Чміліте-Нільсен також розкритикувала його висловлювання.
Пізніше телеведучий перепросив, сказавши, що критично ставиться не до російськомовних громадян Литви, а до "русифікованої Литви". За його словами, він не закликав убивати російськомовних литовців, хоч і щиро ненавидить "русскій мір".
Водночас прокуратура почала розслідувати заяви Раманаускаса за звинуваченням у публічному підбурюванні до насильства і фізичної розправи за ознаками національності та мови.
У мовнику заявили, що "неодноразовий прояв двозначної риторики Раманаускаса в публічному просторі не поєднується зі стандартами й завдає шкоди репутації LRT".
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