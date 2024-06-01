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У Парижі дві екоактивістки пошкодили картину Клода Моне: чого вони прагнуть

1 червня, 2024 субота
15:16
Світ Екоактивістки пошкодили картину Клода Моне

У паризькому музеї Орсе дві кліматичні активістки пошкодили картину художника Клода Моне "Маки", щоб привернути увагу до глобального потепління

Зміст

Про це повідомляє France24.

Зазначається, що дві активістки організації Riposte Alimentaire розмістили криваво-червоний плакат на картині Клода Моне "Маки".

На картині Моне, написаній у 1873 році, зображені люди з парасольками, які гуляють у квітучому маковому полі. Одна з активісток сказала, що "цей кошмарний образ чекає на нас, якщо не буде альтернативи".

Зауважимо, що картина не була захищена склом. 

Натомість сама організація, яка влаштувала акцію, каже: "Саме таку картину, ймовірно, намалював би Клод Моне у 2100 році, якщо до цього часу не буде вжито радикальних заходів для стримування кліматичних змін. Нагадаємо, що цей сценарій не є найпесимістичнішим, оскільки передбачає підвищення температури більш ніж на +4°C".

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Активісти вважають, що у 2100 році при температурі +4°C Південна Європа буде схожа на Сахару, сніг зникне з Гімалаїв, а мусон на півночі Індії вийде з-під контролю, що матиме значний вплив на сільське господарство.

Довідка. Рух Riposte Alimentaire називає себе "французьким громадянським рухом опору, який має на меті стимулювати радикальні суспільні зміни" для навколишнього середовища та суспільства. 

Його активісти намагаються у такий спосіб показати, що твори мистецтва нічого не варті, коли йдеться про життя й виживання.

Схожі випадки

28 січня у паризькому Музеї Лувр дві жінки підбігли до картини Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" і облили її гарбузовим супом. 

У жовтні 2022 року двоє протестувальниць Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента ван Гога "Соняшники" в Національній галереї в Лондоні.

Того ж місяця у Музеї Барберіні в Німеччині активісти руху Letzte Generation облили картину "Копиця сіна" імпресіоніста Клода Моне картопляним пюре, а потім приклеїли свої долоні до стіни біля витвору мистецтва.

Теги:
Культура
Франція
екологія
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