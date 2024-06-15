У Ростовській області вибухнула машина начальника штабу військової частини, - росЗМІ
У Ростовській області РФ вибухнула автівка, що належить начальнику штабу російської військової частини. Військовий не постраждав
Про це повідомляє російський Telegram-канал BAZA.
Зазначається, що вибух стався, ймовірно, через саморобний вибуховий пристрій - на місці вибуху було виявлено вражаючі елементи.
"Вибух стався вранці 14 червня у кварталі імені маршала Єфімова у Міллеровому. Начальник штабу військової частини підполковник Вадим С. їхав на своєму "вольво", як раптом автомобіль загорівся. Військовий спішно залишив машину і залишився неушкодженим", - йдеться у повідомленні.
Спершу слідчі припустили, що причиною пожежі стала несправність газового обладнання. Проте пізніше, під час огляду місця події, було виявлено предмети, схожі на частини саморобного вибухового пристрою. Навколо машини також були виявлені металеві кульки діаметром 4 мм, які могли бути використані як вражаючі елементи.
- Нещодавно російські військові розстріляли автівку з мирними жителями, які не зупинилися на КПП у прикордонному з Україною селі Брянської області.
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