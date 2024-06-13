Військові РФ відкрили вогонь по мирних жителях, які не зупинилися на КПП у прикордонному селі з Україною, - росЗМІ
Російські військові розстріляли автівку з мирними жителями, які не зупинилися на КПП у прикордонному з Україною селі Брянської області
Про це повідомляє "Астра".
Зазначається, що подія сталася вранці 12 червня у прикордонному селі Любечани Брянської області.
Російські військові відкрили вогонь по автівці з номерами РФ, яка не зупинилася на КПП. Внаслідок стрілянини двоє мирних жителів, які перебували у машині, з різними пораненнями були госпіталізовані до лікарні.
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