Військові РФ відкрили вогонь по мирних жителях, які не зупинилися на КПП у прикордонному селі з Україною, - росЗМІ

Про це повідомляє "Астра".

Зазначається, що подія сталася вранці 12 червня у прикордонному селі Любечани Брянської області.

Російські військові відкрили вогонь по автівці з номерами РФ, яка не зупинилася на КПП. Внаслідок стрілянини двоє мирних жителів, які перебували у машині, з різними пораненнями були госпіталізовані до лікарні.