У США неподалік Чикаго невідомий розстріляв сімох людей: його розшукує поліція
Внаслідок стрілянини в місті Джолієт в американському штаті Іллінойс загинули семеро людей – їх було застрелено у двох будинках, які розташовані через дорогу один від одного. Поліція веде розшук нападника
Про це пише ВВС.
У вбивствах підозрюють 23-річного Ромео Ненса, який, ймовірно, знав жертв і сам проживав неподалік. В орієнтуваннях на чоловіка зазначено, що він озброєний і становить небезпеку.
За попередніми даними, усі вбиті були членами однієї родини. Мотив нападу поки що не відомий.
Влада повідомила, що Ненс імовірно втік на червоній Toyota Camry, і закликала всіх, хто має в своєму розпорядженні інформацію про напад, зв'язатися з ними.
Місто Джолієт розташоване приблизно в 60 км від Чикаго.
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