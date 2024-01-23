У США неподалік Чикаго невідомий розстріляв сімох людей: його розшукує поліція

Про це пише ВВС.

У вбивствах підозрюють 23-річного Ромео Ненса, який, ймовірно, знав жертв і сам проживав неподалік. В орієнтуваннях на чоловіка зазначено, що він озброєний і становить небезпеку.

За попередніми даними, усі вбиті були членами однієї родини. Мотив нападу поки що не відомий.

Влада повідомила, що Ненс імовірно втік на червоній Toyota Camry, і закликала всіх, хто має в своєму розпорядженні інформацію про напад, зв'язатися з ними.

Місто Джолієт розташоване приблизно в 60 км від Чикаго.