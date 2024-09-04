Угорщина назвала "політичною істерією" реакцію ЄС на лібералізацію в'їзду для росіян і білорусів
Угорщина вважає, що реакція Європейського Союзу на спрощення вʼїзду для громадян Росії та Білорусі є "політичною істерією"
Про це заявив міністр Угорщини у справах Європейського союзу Янош Бока на пресконференції в Брюсселі, - передає "Радіо Свобода".
Після того, як Будапешт лібералізував вʼїзд на територію Угорщини росіян та білорусів, у Єврокомісії висловили побоювання, що це підвищить ризик шпигунства в ЄС.
"Немає ніяких юридичних і безпекових проблем, коли йдеться про національну карту. Однак існує... явна політична істерія, яку створює більшість у Європейському парламенті й деякі країни-члени", - заявив Бока.
Що передувало
Наприкінці липня стало відомо, що після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт спрощує умови в'їзду на територію країни для росіян та білорусів. Єврокомісія попросила надати детальні пояснення щодо цього рішення.
Група з 67 депутатів Європейського парламенту 5 серпня звернулася до Єврокомісії з закликом вжити обмежувальних заходів проти Угорщини через послаблення нею візових обмежень для громадян РФ і Білорусі. Водночас євродепутати пропонують розглянути виключення держави з Шенгенської зони.
Вже 16 серпня стало відомо, що очільники МЗС та МВС країн Північної Європи та Балтії надіслали спільного листа комісару ЄС з питань внутрішніх справ Ілві Йоганссон, в якому висловили занепокоєння рішенням щодо пом'якшеного візового режиму.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 18 серпня заявив, що спрощення з боку його країни в'їзду для громадян Росії та Білорусі не становить ризиків для безпеки Шенгенської зони, а колеги з ЄС "продовжують кампанію брехні" проти Угорщини.
21 серпня Угорщина надала пояснення Європейській комісії про своє рішення спростити перетин кордону для громадян РФ і Білорусі: Будапешт не вважає, що це чимось загрожує.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.54
- EUR Купівля 45.34Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе