Угорщина назвала "політичною істерією" реакцію ЄС на лібералізацію в'їзду для росіян і білорусів

Про це заявив міністр Угорщини у справах Європейського союзу Янош Бока на пресконференції в Брюсселі, - передає "Радіо Свобода".

Після того, як Будапешт лібералізував вʼїзд на територію Угорщини росіян та білорусів, у Єврокомісії висловили побоювання, що це підвищить ризик шпигунства в ЄС.

"Немає ніяких юридичних і безпекових проблем, коли йдеться про національну карту. Однак існує... явна політична істерія, яку створює більшість у Європейському парламенті й деякі країни-члени", - заявив Бока.

Що передувало

Наприкінці липня стало відомо, що після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт спрощує умови в'їзду на територію країни для росіян та білорусів. Єврокомісія попросила надати детальні пояснення щодо цього рішення.

Група з 67 депутатів Європейського парламенту 5 серпня звернулася до Єврокомісії з закликом вжити обмежувальних заходів проти Угорщини через послаблення нею візових обмежень для громадян РФ і Білорусі. Водночас євродепутати пропонують розглянути виключення держави з Шенгенської зони.

Вже 16 серпня стало відомо, що очільники МЗС та МВС країн Північної Європи та Балтії надіслали спільного листа комісару ЄС з питань внутрішніх справ Ілві Йоганссон, в якому висловили занепокоєння рішенням щодо пом'якшеного візового режиму.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 18 серпня заявив, що спрощення з боку його країни в'їзду для громадян Росії та Білорусі не становить ризиків для безпеки Шенгенської зони, а колеги з ЄС "продовжують кампанію брехні" проти Угорщини.

21 серпня Угорщина надала пояснення Європейській комісії про своє рішення спростити перетин кордону для громадян РФ і Білорусі: Будапешт не вважає, що це чимось загрожує.