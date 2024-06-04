Україна екстрадувала до США американця, підозрюваного на батьківщині в подвійному вбивстві
З Києва до Флориди екстрадували колишнього американського військового, якого підозрюють у вчиненні подвійного убивства у США
Про це інформує Radio Free Europe.
Вказано, що 29-річний Крейг Ланг є одним з двох ветеранів армії США, причетних до вбивства подружжя у 2018 році, згідно з кримінальним позовом, поданим до окружного суду штату Флорида, де сталося вбивство.
Мін'юст США стверджує, що він "вдався до міжнародної злочинної діяльності, яка включала подвійне вбивство у Флориді, спроби виїхати за кордон для участі в інших актах насильства за межами Сполучених Штатів, а також змову з метою уникнення виявлення правоохоронними органами шляхом торгівлі зброєю, гранатою та готівкою, щоб використати ідентифікаційні дані іншої особи для подачі заяви на отримання американського паспорта під вигаданим ім'ям".
Після прибуття до США він постане перед судом у Флориді.
- 17 травня у Києві затримали громадянина Сполучених Штатів, який перебував в американському розшуку за підозрою у вчиненні низки злочинів у трьох штатах, зокрема, у вбивстві двох людей у Флориді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.07
- EUR Купівля 43.89Продаж 44.69
- Актуальне
- Важливе