Україна екстрадувала до США американця, підозрюваного на батьківщині в подвійному вбивстві

Про це інформує Radio Free Europe.

Вказано, що 29-річний Крейг Ланг є одним з двох ветеранів армії США, причетних до вбивства подружжя у 2018 році, згідно з кримінальним позовом, поданим до окружного суду штату Флорида, де сталося вбивство.

Мін'юст США стверджує, що він "вдався до міжнародної злочинної діяльності, яка включала подвійне вбивство у Флориді, спроби виїхати за кордон для участі в інших актах насильства за межами Сполучених Штатів, а також змову з метою уникнення виявлення правоохоронними органами шляхом торгівлі зброєю, гранатою та готівкою, щоб використати ідентифікаційні дані іншої особи для подачі заяви на отримання американського паспорта під вигаданим ім'ям".

Після прибуття до США він постане перед судом у Флориді.