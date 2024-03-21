"Україні судилося зіграти роль останньої ланки у конфронтаційній експансії Заходу на Схід": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 21 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 березня іноземні ЗМІ запустили дві маніпуляції та один фейк.

Маніпуляція: Чеський вебсайт Časopis Argument написав: "Україна ні на мить не сприймалася Заходом як шанс побудувати міст для співпраці з Росією, а якраз навпаки: Україні судилося зіграти роль останньої ланки у конфронтаційній експансії Заходу на Схід. Не з Росією в інтересах безпеки і стабільності нашого континенту, а проти неї".

Маніпуляція: "Із самого початку Путін дав чітко зрозуміти, коли вказав на Харків та Одесу, і правильно сказав, що це історично російські міста, і вони знову стануть частиною Росії", – заявив ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор.

Дезінформація: Американський журналіст Такер Карлсон заявив: "Хто б міг подумати 10 років тому, що насправді діяльність США в Україні була не спробою принести свободу українцям, а була масштабною розвідувальною операцією, спрямованою на те, щоб втягнути США у війну з Росією".