"Україні судилося зіграти роль останньої ланки у конфронтаційній експансії Заходу на Схід": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 21 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 21 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 березня іноземні ЗМІ запустили дві маніпуляції та один фейк.
Маніпуляція: Чеський вебсайт Časopis Argument написав: "Україна ні на мить не сприймалася Заходом як шанс побудувати міст для співпраці з Росією, а якраз навпаки: Україні судилося зіграти роль останньої ланки у конфронтаційній експансії Заходу на Схід. Не з Росією в інтересах безпеки і стабільності нашого континенту, а проти неї".
Маніпуляція: "Із самого початку Путін дав чітко зрозуміти, коли вказав на Харків та Одесу, і правильно сказав, що це історично російські міста, і вони знову стануть частиною Росії", – заявив ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор.
Дезінформація: Американський журналіст Такер Карлсон заявив: "Хто б міг подумати 10 років тому, що насправді діяльність США в Україні була не спробою принести свободу українцям, а була масштабною розвідувальною операцією, спрямованою на те, щоб втягнути США у війну з Росією".
- 19 березня іноземні ЗМІ поширювали закид щодо того, що Зеленський критикує президентські "вибори" у РФ, але нібито "скасував" українські.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.77 Купівля 38.77Продаж 39.26
- EUR Купівля 42.23Продаж 42.98
- Актуальне
- Важливе