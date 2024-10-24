Унаслідок удару ЦАХАЛу по передмістю Бейрута зруйновано офіс проіранського телеканалу

Про це інформує Reuters, посилаючись на джерело в органах безпеки Лівану.

Йдеться про офіс проіранського телеканалу Al Mayadeen.

Два інших джерела підтвердили, що офіс був зруйнований в результаті ізраїльського удару по багатоповерховій будівлі.

Довідково. Al Mayadeen — ліванський панарабський супутниковий телеканал новин, який базується в місті Бейрут.