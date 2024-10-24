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Унаслідок удару ЦАХАЛу по передмістю Бейрута зруйновано офіс проіранського телеканалу

Ольга Бабишена
24 жовтня, 2024 четвер
01:03
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю ввечері середи, 23 жовтня, здійснила удар по передмістю Бейрута, унаслідок чого зруйновано офіс проіранського телеканалу

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Про це інформує Reuters, посилаючись на джерело в органах безпеки Лівану. 

Йдеться про офіс проіранського телеканалу Al Mayadeen. 

Два інших джерела підтвердили, що офіс був зруйнований в результаті ізраїльського удару по багатоповерховій будівлі.

Довідково. Al Mayadeen — ліванський панарабський супутниковий телеканал новин, який базується в місті Бейрут. 

  • У ніч на понеділок, 21 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила авіаудари по філіях організації у Бейруті, яку звинувачують у фінансуванні "Хезболли".
Теги:
Новини
Ізраїль
Близький Схід
Іран
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