Унаслідок удару ЦАХАЛу по передмістю Бейрута зруйновано офіс проіранського телеканалу
Армія оборони Ізраїлю ввечері середи, 23 жовтня, здійснила удар по передмістю Бейрута, унаслідок чого зруйновано офіс проіранського телеканалу
Про це інформує Reuters, посилаючись на джерело в органах безпеки Лівану.
Йдеться про офіс проіранського телеканалу Al Mayadeen.
Два інших джерела підтвердили, що офіс був зруйнований в результаті ізраїльського удару по багатоповерховій будівлі.
Довідково. Al Mayadeen — ліванський панарабський супутниковий телеканал новин, який базується в місті Бейрут.
- У ніч на понеділок, 21 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила авіаудари по філіях організації у Бейруті, яку звинувачують у фінансуванні "Хезболли".
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