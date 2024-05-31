"Усі бачать, що Україна програє війну, довіра Заходу під загрозою": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 31 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 31 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 31 травня у світі з'явились дві маніпуляції.
Маніпуляція: Письменниця Кейтлін Джонстон на своїй сторінці в X написала: "Що ж, це нарешті сталося: Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії зброєю, наданою США. Ескалація ядерного протистояння, яка була б немислима ще кілька років тому, стає поширенішою, оскільки Україна втрачає все більше територій і не має достатньо солдатів, щоб воювати".
"Заяви щодо ядерної ескалації є складовою кремлівської політики ядерного шантажу. Дозвіл від західних країн завдавати ударів по території РФ першочергово спрямований на реалізацію права на самооборону України. Це стосується знешкодження військових об’єктів зс РФ, складів із боєприпасами, особового складу тощо", - пояснили у ЦПД.
Маніпуляція: Журналіст Александр Меркуріс в інтерв’ю на YouTube-каналі The Duran заявив: "Усі бачать, що Україна програє війну, але всі також бачать, що довіра Заходу зараз під загрозою, і ми мали паніку кілька тижнів тому, коли Макрон говорив про відправку військ в Україну, яка трохи вщухла, але час від часу відроджується".
"Подібні заяви є звичайною тактикою кремля, яка спрямована на дискредитацію західної підтримки та бойової готовності Сил оборони України. Насправді підтримка Заходу є непохитною, що регулярно підтверджують лідери країн ЄС та НАТО", - йдеться у спростуванні від ЦПД.
- 24 травня стало відомо, що російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію, буцімто президент України нібито відмовився повертати сотні полонених бійців.
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