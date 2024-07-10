В ISW назвали мету виявленої у США російської ботоферми ФСБ

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що американське відомство перевірило 986 акаунтів у соцмережі X, пов'язаних із цією ботофермою, та вилучило два доменні імені.

Там дійшли висновку, що ботоферма використовувала штучний інтелект для створення фейкових профілів, що видавали себе за громадян США, та поширювала повідомлення на підтримку цілей російського уряду.

Мін'юст США зазначив, що російська медіамережа RT почала створювати цю ботоферму у квітні 2022 року, а на початку 2023 року Кремль схвалив і запропонував фінансову підтримку для її подальшого розвитку.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що обшуки та вилучення з боку команди мін'юсту зірвали російську пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту, яка мала на меті посіяти дезінформацію в американських та міжнародних соціальних мережах.

Американське відомство також повідомило, що соцмережа X добровільно призупинила діяльність виявлених бот-акаунтів, які поширювали розвінчані наративи та тези Кремля про війну в Україні, наприклад, заяви про те, що частини Польщі, України та Литви були "подарунками" Росії.

Ботоферма, серед іншого, просувала відео, в яких президент Росії Володимир Путін стверджує, що війна в Україні - це не територіальний конфлікт, а питання «принципів, на яких базуватиметься новий світовий порядок».