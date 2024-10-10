"Важливо показати пріоритети": колишній головний військовий прокурор Чумак про скасування Байденом поїздки на "Рамштайн"
Головний військовий прокурор України (2019-2020 рр.) Віктор Чумак вважає, що очікувати на проривні рішення щодо України з боку США до президентських виборів у Сполучених Штатах наївно
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Хто каже, що Байден не хотів сюди летіти, щоб не приймати якісь рішення по Україні, - це повна дурня. Взагалі на сьогоднішній момент сподіватися на якісь проривні рішення щодо нас з боку Сполучених Штатів - це наївно. Тому що на сьогоднішній день головною подією, яка є в США та яку очікують у Сполучених Штатах, яка може привести до якихось серйозних геополітичних зсувів, вона відбудеться буквально менше ніж через місяць. І всі американці, я маю на увазі американські політики, заточені на цю подію. І коли така природна катастрофа в них у країні, цілий штат заливає, і я думаю, що піде й далі по півдню Америки й зачепить інші штати цей ураган", - вважає він.
Віктор Чумак вважає, що президент США Джо Байден скасуванням поїздки на засідання у форматі "Рамштайн" обрав внутрішню політику своєї країни.
"Для Байдена важливо побудувати й показати американцям пріоритети, що все-таки внутрішня політика й внутрішні проблеми Америки є першими, і для цього саме він не летить. Саме через це він не летить, саме для того, щоб побудувати пріоритетність для американських громадян і, власне, політиків. Ми думаємо, що ми центр всесвіту, - ну, на жаль, це не так, ми не є центром всесвіту, заради якого всі будуть кидати навіть свої внутрішні питання, які будуть пов’язані особливо з виборами. А ми самі з вами зацікавлені в тому, щоб вибори відбулися так, щоб ми мали потім проривні якісь геополітичні рішення. Тому, я думаю, що сподіватися на те, що “Рамштайн” цей міг би стати проривним, не було сенсу", - зазначив він.
- 8 жовтня стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відклав поїздку до Анголи й Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", через ураган "Мільтон".
- 9 жовтня стало відомо, що засідання Контактної групи з питань оборони України, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі, відтермінували. Нова дата наразі невідома.
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