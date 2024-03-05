Вибори у США: Гейлі запевнила, що в разі поразки у праймеріз, не балотуватиметься у статусі незалежної кандидатки
Суперниця 45-го президента Дональда Трампа серед республіканців Ніккі Гейлі запевнила, що в разі поразки у праймеріз, не балотуватиметься у статусі незалежної кандидатки
Про це повідомляє FOX News.
Гейлі зробила важливу заяву напередодні Супервівторка, коли у 15 штатах пройдуть республіканські праймеріз і кокуси, що розподілять близько третини всіх делегатів.
"Я багато разів говорила, що не буду балотуватися як незалежний кандидат. Я не буду балотуватися, тому що я республіканка. І це те, ким я завжди була. Це те, що я збираюся робити. І на цьому я зосереджуюсь. Ми хотіли дати людям право голосу. Сьогодні ми це зробимо. 16 штатів і територій будуть голосувати. Боже, благослови Америку, що ми можемо це зробити. А потім ми підемо далі. Це те, що ми завжди говорили", - сказала Ніккі Гейлі.
Водночас Гейлі ухилилася від відповіді на запитання, чи підтримає вона Трампа, якщо він переможе на праймеріз у Супервівторок.
- 4 березня суперниця 45-го президента США Дональда Трампа серед республіканців Ніккі Гейлі вперше перемогла на праймеріз – в окрузі Колумбія.
- Верховний суд дозволив Трампу брати участь у виборах президента, заявивши, що його не можуть виключити з голосування через причетність до нападу на Капітолій 2021 року.
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