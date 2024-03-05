Вибори у США: Гейлі запевнила, що в разі поразки у праймеріз, не балотуватиметься у статусі незалежної кандидатки

Про це повідомляє FOX News.

Гейлі зробила важливу заяву напередодні Супервівторка, коли у 15 штатах пройдуть республіканські праймеріз і кокуси, що розподілять близько третини всіх делегатів.

"Я багато разів говорила, що не буду балотуватися як незалежний кандидат. Я не буду балотуватися, тому що я республіканка. І це те, ким я завжди була. Це те, що я збираюся робити. І на цьому я зосереджуюсь. Ми хотіли дати людям право голосу. Сьогодні ми це зробимо. 16 штатів і територій будуть голосувати. Боже, благослови Америку, що ми можемо це зробити. А потім ми підемо далі. Це те, що ми завжди говорили", - сказала Ніккі Гейлі.

Водночас Гейлі ухилилася від відповіді на запитання, чи підтримає вона Трампа, якщо він переможе на праймеріз у Супервівторок.