Врахувати "уроки війни в Україні": Лукашенко призначив нового начальника генштабу

Про це повідомляє видання "БЕЛТА".

До цього часу Павло Муравейко був першим заступником держсекретаря ради безпеки Білорусі.

Під час призначення Лукашенко наголосив на важливості того, щоб міністр оборони та начальник генерального штабу спрацювалися.

"У нас міністр оборони є міністр оборони, і йому підпорядковані всі в міністерстві оборони.Проте начальник Генерального штабу має певну самостійність. Безпосередньо займається плануванням та реалізацією тих чи інших військових заходів. Усім тим, чим живуть війська", - сказав він.

Секретар радбезу Олександр Вольфович, який представляв кандидатуру Муравейка, запевнив, що "як міністр оборони Віктор Хренін, так і Павло Муравейко - люди державні, які відповідають за безпеку країни, вони мають досвід, знання і, найголовніше, націленість на кінцевий результат".

Війна в Україні

Лукашенко ж наголосив на тому, що "уважно спостерігає" не лише за ситуацією в Білорусі.

"Щоб ви розуміли, що я уважно спостерігаю за ситуацією не тільки в країні в цілому, а й конкретно, особливо у цій складній непростій обстановці, за тими питаннями, що складаються у наших Збройних Силах", - сказав самопроголошений президент.Звернув увагу Лукашенко і на війну в Україні. Він орієнтує подальший розвиток Збройних сил із урахуванням того, що відбувається в нашій країні.

"Це теж для нас урок. Урок серйозний. Ми повинні бачити, яка сучасна війна", - сказав він.

Та звернув увагу на це нового начальника генштабу.

"Давайте націлімося на те, що ми розвиватимемо Збройні сили так, як це ми робили досі. Вивчаючи все, що відбувається навколо", - додав Лукашенко.

Та заявив, що вже певні висновки зроблені: "Ми вже для себе висновки певні зробили. Зрозуміли, що таке міни та мінні загородження. Те, що ми хотіли за вказівкою Заходу колись знищити. Слава богу, зберегли. Ми знаємо, що таке контрбатарейна боротьба. І особливо розуміємо, що в сучасних умовах без безпілотних літальних апаратів неможливо воювати, а також без систем радіоелектронної боротьби, яка має ефективно впливати і на безпілотні літальні апарати, та інші сучасні озброєння. Ми про це неодноразово говорили".

За словами секретаря радбезу РБ, Павло Муравейко раніше проходив службу на різних посадах у Збройних силах. Протягом 9 років - до 2022 - обіймав посаду начальника головного оперативного управління - заступника начальника генерального штабу, брав участь у розробці документів щодо плану оборони держави, займався підготовкою та проведенням великих навчань, у тому числі спільних із Росією.