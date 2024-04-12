З території Лівану по Ізраїлю випустили десятки ракет
Увечері п'ятниці, 12 квітня, збройні сили Ізраїлю перехопили кілька десятків ракет, випущених з території Лівану
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)
У повідомленні зазначено, що сили оборони Ізраїлю виявили приблизно 40 запусків ракет з ліванської території. Деякі з яких були перехоплені, решта впали на відкритих територіях. Про постраждалих не повідомляють.
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У ЦАХАЛ додали, що раніше цього вечора група протиповітряної оборони успішно перехопила два вибухонебезпечні безпілотники "Хезболли", які прилетіли з Лівану на територію Ізраїлю.
"За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по низці місць на півдні Лівану, щоб усунути загрозу", – йдеться в повідомленні.
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