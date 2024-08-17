З усіх "дружніх" країн Росії лише Сирія засудила бойові дії у Курській області

Про це пише Moscow Times.

Видання зазначає, що перше з часів Другої світової війни вторгнення на територію Росії триває вже 11-й день, але жодна з країн, які в Москві називають "дружніми", не висловила підтримки російському диктатору Володимиру Путіну.

Так, з моменту перетину кордону Росії українськими військами 6 серпня лише Сирія назвала це "агресією", яка, на їхню думку, відбулася через "колективну підтримку Заходу".

Саме російські війська допомогли зберегти владу правителю Сирії Башару аль-Асаду. Так, сирійський президент залишився єдиним, хто відкрито підтримав Москву.

Зазначають, що МЗС Сирії опублікувало заяву, в якій заявило, що "з великою стурбованістю" стежить за новинами про "терористичну атаку українських сил на Курську область РФ".

Натомість Китай, який перед вторгненням в Україну оголосив про "безмежне партнерство" з Росією, висловився лише 12 серпня. Пекін лише заявив, що "звернув увагу на ситуацію" і закликав до деескалації.

Російська газета підкреслює, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і країни, які до неї входять, теж не засудили дії ЗСУ. У матеріалі, розміщеному на сайті організації 16 серпня, зазначили, що "уважно стежать за розвитком ситуації", та пообіцяли, що у встановлені терміни реалізують усі необхідні процедури у разі звернення Росії з проханням про воєнну допомогу.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області Також українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції на Курщині.