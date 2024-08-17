Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ З усіх "дружніх" країн Росії лише Сирія засудила бойові дії у Курській області

З усіх "дружніх" країн Росії лише Сирія засудила бойові дії у Курській області

Світлана Кравченко
17 серпня, 2024 субота
10:59
Світ Путін

За понад тиждень після початку української операції у Курській області РФ серед країн, яких вважають союзниками Росії, лише Сирія засудила бойові дії, назвавши це "терористичною атакою"

Зміст

Про це пише Moscow Times.

Видання зазначає, що перше з часів Другої світової війни вторгнення на територію Росії триває вже 11-й день, але жодна з країн, які в Москві називають "дружніми", не висловила підтримки російському диктатору Володимиру Путіну.

Так, з моменту перетину кордону Росії українськими військами 6 серпня лише Сирія назвала це "агресією", яка, на їхню думку, відбулася через "колективну підтримку Заходу". 

Саме російські війська допомогли зберегти владу правителю Сирії Башару аль-Асаду. Так, сирійський президент залишився єдиним, хто відкрито підтримав Москву.

Зазначають, що МЗС Сирії опублікувало заяву, в якій заявило, що "з великою стурбованістю" стежить за новинами про "терористичну атаку українських сил на Курську область РФ".

Натомість Китай, який перед вторгненням в Україну оголосив про "безмежне партнерство" з Росією, висловився лише 12 серпня. Пекін лише заявив, що "звернув увагу на ситуацію" і закликав до деескалації.

Російська газета підкреслює, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і країни, які до неї входять, теж не засудили дії ЗСУ. У матеріалі, розміщеному на сайті організації 16 серпня, зазначили, що "уважно стежать за розвитком ситуації", та пообіцяли, що у встановлені терміни реалізують усі необхідні процедури у разі звернення Росії з проханням про воєнну допомогу.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області Також українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції на Курщині.

Теги:
Росія
Сирія
Курськ
Читайте також:
Карта бойових дій за 7-14 серпня
Автор Богдан Бачинський
14 серпня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 8-14 серпня: драма на Покровсько-Торецькому фронті й ейфорія під Курськом
Спека у Києві
Автор Катерина Єсікова
16 серпня, 2024 п'ятниця
Наталка Діденко розповіла, скільки днів триматиметься спека в Україні
Автор Оксана Ліховід
15 серпня, 2024 четвер
Генерал армії України Маломуж розповів, яке стратегічне завдання Путін поставив Герасимову щодо сходу України
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.96
    Продаж 45.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
17 серпня
11:13
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
"Там максимальна кількість людей, яка має тримати оборону": майор запасу НГУ Гетьман про Покровський напрямок
11:06
Енергосистема, електроенергія, обстріли
На одному з енергетичних об'єктів Київщини знайшли тіло слюсаря, - Міненерго
11:06
Ексклюзив
окупант
"Пригальмували піхотні атаки": речник "Легіону Свободи" Денисов про ситуацію на Запорізькому напрямку
10:57
переговори України з Росією
Операція у Курській області зірвала таємні переговори з РФ щодо часткового припинення вогню, - WP
10:44
Ексклюзив
У Покровську досі залишаються 46 тис. жителів, - начальник МВА
10:15
Ексклюзив
Маріуполь
"Стали не такі бадьорі": журналіст Осиченко про зміну настроїв жителів Маріуполя, які підтримували РФ
10:14
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 132 боєзіткнення: де росіяни атакують найактивніше
10:04
Дональд Трамп
"Повернулося бумерангом": Трамп зіткнувся з жартами про свій вік
10:01
OPINION
Борислав Береза
Чи потрібна Україні ратифікація Римського статуту?
09:47
Туреччина
У турецькому парламенті сталася бійка під час дебатів щодо ув'язненого опозиціонера
09:38
Огляд
Любов і ненависть в Англії, самогубства у Львові, люди на Олімпі - 5 книг про те, як вчинки змінюють епоху
09:34
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вночі і зранку атакувала Україну "шахедами" і ракетами: у Сумах є влучання та постраждалі
09:24
хусити
Військові США знищили наземну станцію та морський дрон хуситів у Червоному морі
09:12
спека
Американські вчені назвали цьогорічний липень найспекотнішим за останні 175 років
08:42
ппо
РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" та дронами: сили ППО збили 14 БПЛА
08:29
Козача Лопань
Армія РФ вночі вдарила по Козачій Лопані на Харківщині: загинула жінка
08:16
Оновлено
"Буян-М"
РФ утримує у Чорному морі один ракетоносій із загальним залпом до 4 "калібрів"
08:12
Курська область
ЗСУ контролюють селище Борки Курської області, - DeepState
08:06
OPINION
Віктор Каспрук
Курська кампанія здатна змінити війну
07:59
втрати окупантів
Сили оборони за добу знешкодили 58 артсистем, 5 танків і понад 1200 російських військових
07:29
міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес
Україна може сама вирішувати, як використовувати надану Мадридом зброю, - міноборони Іспанії
06:56
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані: повідомлять про загиблих
06:31
російська армія, мобілізація
Окупанти на Донеччині поповнюють втрати військових алкоголіками і порушниками дисципліни, - партизани
06:17
Джо Байден
Байден застеріг країни Близького Сходу від зриву угоди щодо припинення вогню в Газі
04:42
релейна шафа
На Одещині затримали трьох підлітків за підозрою у підпалі релейних шаф Укрзалізниці на замовлення РФ
03:56
Хорватія
У Хорватії 2025 року відновлять призов до армії
03:26
Німеччина, військова форма
Загроза диверсії на авіабазі НАТО в Німеччині: тести показали, що вода не була забруднена
02:37
Україна Японія
Японія передасть ДСНС техніку для розмінування, замовлену в українських підприємств
01:58
нові посли Мексики, Італії, Словаччини, Нідерландів, Індії та Бельгії
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн
01:30
Оновлено
Сергій Горбачов
Уряд звільнив з посади освітнього омбудсмена Горбачова
00:58
Нігерія
У Нігерії бойовики викрали щонайменше 20 студентів-медиків
00:31
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Це нагадує Росії про "елемент самознищення": міністр оборони Латвії про події в Курській області
00:30
Оновлено
Курськ
У МЗС РФ викликали посла Італії через журналістів, які висвітлили наступ ЗСУ на Курщині. Міжнародні організації відреагували
00:15
Рада Україна – НАТО
"Операція в Курській області спланована за участі натовців": фейки та маніпуляції російських ЗМІ за 16 серпня
2024, п'ятниця
16 серпня
23:59
Джошуа Зіркзе, Манчестер Юнайтед, АПЛ
МЮ завдяки голу на останніх хвилинах переміг "Фулгем" у матчі-відкритті сезону АПЛ
23:44
Оновлено
Окупанти на ЗАЕС
Росія може готувати теракт з ядерною провокацією, - голова ЦПД Коваленко
23:31
Ольга Харлан, Збірна України з фехтування на шаблях, Олімпіада-2024
Харлан відмовилась відповідати на запитання щодо закінчення карʼєри
22:58
мавпяча віспа
В Європі підняли рівень ризику поширення мавпячої віспи
22:43
Дональд Трамп
Трамп випереджає Гарріс у ключовому штаті Пенсильванія, - опитування Emerson College Polling
22:35
Оновлено
Росіяни заявили, що обезголовили українського військового. Омбудсман відреагував
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV