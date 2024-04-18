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Захист прав людини в ЄС: кореспондентка Висоцька розповіла, що військовозобов'язаних силоміць повертати в Україну не будуть

18 квітня, 2024 четвер
19:29
Світ військовий квиток, мобілізація

Попри обговорення можливості повернення чоловіків, які уникають військової служби, Європа стоїть на захисті прав людини й не допустить примусового повернення без згоди самих біженців

Про це розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька.

"Власне вчора під час обговорення кількох резолюцій, які стосувалися Росії та поборенню російського тоталітарного режиму, згадувалися про те що Росія усіма засобами намагається впливати на європейську політику і так само шкодити європейським державам у тому, щоб не давати їм більше допомагати Україні", - розповіла кореспондентка після засідання ПАРЄ.

За її словами, Німеччина зараз відіграє ключову роль для України, адже керує коаліцією, яка забезпечує системами протиповітряної оборони. Це робить Німеччину потенційною мішенню для російських агентів:  "Росіяни зараз будуть спрямовувати всі сили на те, щоб якимось чином завадити німцям допомагати Україні більше. Німці вже пообіцяли нам Patriot і сьогодні ще сказали, що нададуть і IRIS-T. Тобто зараз з Німеччиною нам треба бути дуже дружніми й допомагати їм разом боротися з цією загрозою з Росії, як інформаційною та фізичною у вигляді шпигунів, диверсантів".

Також Висоцька наголосила, що Європарламент обіцяє продовжити допомагати українським біженцям аж до того моменту, поки війна не закінчиться.

"Я мала розмови з депутаткою з Естонії, вона каже, що наші посадовці, коли приїжджають до країн Балтії, говорять про те, чи можна якось колись повернути до нас в Україну тих чоловіків, хто не хоче воювати й тікає через це в Європу. Депутатка сказала, що Європа стоїть настільки твердо на захисті прав людини, що така дія без згоди цих людей буде неможливою, тобто поки щодо біженців залишається статус кво, якщо вони хочуть перебувати на території ЄС, вони будуть там перебувати", - підсумувала кореспондентка.

  • 16 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій закликала всі країни, де РФ має рахунки, забезпечити передачу цих активів на відбудову України. Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька повідомила, що у ПАРЄ назвали російські НПЗ легітимною ціллю для України та внесли це до резолюції. Того ж дня повідомлялось, що ПАРЄ планує закликати держави не визнавати Путіна легітимним президентом.
  • 17 квітня парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію із закликом визнати Володимира Путіна нелегітимним президентом Росії.  
Теги:
ЄС
ПАРЄ
Німеччина
ППО
Війна з Росією
допомога Україні
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