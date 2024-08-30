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Головна Світ "Заклеїли рот скотчем та поставили на коліна": у Росії під арешт потрапила пара, яка заговорила українською мовою

"Заклеїли рот скотчем та поставили на коліна": у Росії під арешт потрапила пара, яка заговорила українською мовою

Влад Дідусь
30 серпня, 2024 п'ятниця
19:29
Світ Калінінград

У Калінінграді сімейну пару, яка заговорила українською мовою біля військової частини, звинуватили у "дискредитації армії"

Зміст

Про це пише російське видання "Медуза".

Інцидент стався у липні. Житель Калінінграда Олександр Буров, будучи напідпитку, вирішив "жартома заговорити українською" зі своєю дружиною Олександрою. Така ідея спала на думку сімейній парі, коли вони проходили повз військову частину.

Російські військові обурились поведінці сімʼї Бурових. Розпочалась суперечка, після чого цивільних затримали працівники воєнної поліції.

За словами Олександри, у відділі поліції силовики заклеїли їй рота скотчем і змусили стояти на колінах. Водночас у пресслужбі Західного військового округу заперечили таку інформацію.

Олександра отримала покарання у вигляді трьох діб арешту за статтею про дрібне хуліганство, Олександр — 10. Парі також загрожує покарання через "дискредитацію армії", ці протоколи ще не розглядали.

  • У Росії колишній найманець ПВК Вагнера Григорій Стариков отримав довічний термін за вбивство трьох людей. Напередодні він повернувся з фронту в Україні.
Теги:
Росія
російська армія
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