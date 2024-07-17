Замах на Трампа: розпочали розслідування щодо секретної служби
Генеральний інспектор міністерства внутрішньої безпеки США заявив про початок розслідування стосовно роботи секретної служби країни в день, коли на кандидата в президенти США Дональда Трампа вчинили замах під час мітингу в Пенсильванії
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву генерального інспектора.
Зазначається, що мета розслідування - оцінити процес діяльності секретної служби Сполучених Штатів Америки "щодо забезпечення безпеки передвиборчої події колишнього президента Трампа 13 липня 2024 року".
Водночас дату початку розслідування не вказують.
Відомо, що президент США Джо Байден доручив незалежно перевірити безпеку на мітингу Трампа.
Директорка секретної служби Кім Чітл запевнила: відомство розуміє важливість перевірки та повністю братиме в ній участь, аналогічно як і в роботі комітетів Конгресу, що розслідують інцидент.
За словами Чітл, агентство працює над тим, аби зрозуміти як сталася стрілянина і "переконатися, що подібне більше ніколи не повториться".
Інформаційне агентство підкреслює, що у секретній службі США працюють 7,8 тис. осіб. Вона відповідає за захист президентів, віцепрезидентів, їхніх членів родин, колишніх президентів, їхніх дружин і неповнолітніх дітей до 16 років, а також кількох інших високопоставлених американських посадовців, таких як секретар внутрішньої безпеки.
- 13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер (Пенсильванія, США) кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною.
- Секретна служба США, яка охороняє Трампа, ліквідувала імовірного стрільця, що для ведення снайперського вогню із напівавтоматичної гвинтівки AR-15 розташувався на даху виробничого приміщення за 119 метрів від цілі. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.
- 14 липня повідомлялось, що почесний Консул України в Монреалі, президент Світового Конгресу українців (2008-2018) Євген Чолій вважає, що замах на Дональда Трампа не вплине на результати президентських виборів у США.
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