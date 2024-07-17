Замах на Трампа: розпочали розслідування щодо секретної служби

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву генерального інспектора.

Зазначається, що мета розслідування - оцінити процес діяльності секретної служби Сполучених Штатів Америки "щодо забезпечення безпеки передвиборчої події колишнього президента Трампа 13 липня 2024 року".

Водночас дату початку розслідування не вказують.

Відомо, що президент США Джо Байден доручив незалежно перевірити безпеку на мітингу Трампа.

Директорка секретної служби Кім Чітл запевнила: відомство розуміє важливість перевірки та повністю братиме в ній участь, аналогічно як і в роботі комітетів Конгресу, що розслідують інцидент.

За словами Чітл, агентство працює над тим, аби зрозуміти як сталася стрілянина і "переконатися, що подібне більше ніколи не повториться".

Інформаційне агентство підкреслює, що у секретній службі США працюють 7,8 тис. осіб. Вона відповідає за захист президентів, віцепрезидентів, їхніх членів родин, колишніх президентів, їхніх дружин і неповнолітніх дітей до 16 років, а також кількох інших високопоставлених американських посадовців, таких як секретар внутрішньої безпеки.