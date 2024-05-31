Зеленський приїхав у Швецію на третій саміт "Україна - Північна Європа"

Про це президент повідомив у Telegram.

Володимир Зеленський назвав ключові пріоритети для України - системи ППО, спільні оборонні виробництва, а також глобальна робота заради примусу Росії до миру.

У Стокгольмі президент планує зустрітися з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном.

Заплановано зустріч із королем Швеції Карлом XVI. Відбудеться також розмова з представниками оборонних компаній.

"Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період", - наголосив Зеленський.