Зеленський приїхав у Швецію на третій саміт "Україна - Північна Європа"
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 травня, прибув до Стокгольма на третій саміт "Україна - Північна Європа"
Про це президент повідомив у Telegram.
Володимир Зеленський назвав ключові пріоритети для України - системи ППО, спільні оборонні виробництва, а також глобальна робота заради примусу Росії до миру.
У Стокгольмі президент планує зустрітися з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном.
Заплановано зустріч із королем Швеції Карлом XVI. Відбудеться також розмова з представниками оборонних компаній.
"Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди, які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період", - наголосив Зеленський.
- Нещодавно ЗМІ писали, що Зеленський також планує відвідати Саудівську Аравію.
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