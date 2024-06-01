Зеленський розповів, чи є стратегія розвитку відносин зі США у разі президентства Трампа
Президент України Володимир Зеленський сказав про те, як він планує боротися за продовження підтримки України з боку США в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах
Про це він сказав у інтерв'ю The Guardian.
Потенційна перемога Дональда Трампа на президентських виборах цього року може перетворити відносини Зеленського зі США зі складних на відверто ворожі, пише видання.
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"Стратегії немає. Ще ні. Є просто тактичні дії", – сказав Зеленський про те, як він планує боротися з Трампом у потенційній ролі президента США.
- Експрезидент США й кандидат на цю посаду Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії на приватному заході заявив, що бомбив би Москву, в разі нападу РФ на Україну, якби він був президентом.
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