Зеленський розповів, чи є стратегія розвитку відносин зі США у разі президентства Трампа

Про це він сказав у інтерв'ю The Guardian.

Потенційна перемога Дональда Трампа на президентських виборах цього року може перетворити відносини Зеленського зі США зі складних на відверто ворожі, пише видання.

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"Стратегії немає. Ще ні. Є просто тактичні дії", – сказав Зеленський про те, як він планує боротися з Трампом у потенційній ролі президента США.