"Зеленський сам підписав закон, який забороняє йому вести переговори з Путіним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 30 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція.

Маніпуляція: Медіаексперт П’єр Лоррен заявив: "Президент Зеленський не хоче вести переговори з Путіним. Він сам підписав закон, який забороняє йому вести переговори з Путіним. Отже, сьогодні для Заходу єдиний варіант переговорів з Москвою - домогтися виведення російських військ з території України. Що сьогодні неможливо! Після переговорів, які були зірвані Заходом навесні 2022 року, Росія оголосила 4 нові області у складі РФ. Це закріплено в конституції Росії і не підлягає обговоренню. Луганськ, Донецьк, Херсон і Запоріжжя тепер належать Росії".

Спростування: Для України єдиним прийнятним варіантом закінчення війни є Українська формула миру. До того ж так звані російські псевдореферендуми на ТОТ України не мають жодної юридичної сили та порушують норми міжнародного права. Так, міжнародні партнери України визнають міжнародно визнані кордони України від 1991 року, вони є беззаперечними. Тому будь-які заяви про "законне приєднання український територій до РФ" лише підіграють російській пропаганді.

Дезінформація: Економіст Джеффрі Сакс в інтерв’ю Такеру Карлсону заявив: "Це абсурд, це надзвичайно трагічно - 500 000 українців загинули ні за що. Я думаю, що це, мабуть, найкраща цифра, яку я знаю".

Спростування: Маніпулювання цифрами втрат серед бійців Сил оборони України є поширеною тактикою російської пропаганди. Таким чином спікери намагаються деморалізувати українське населення та військових, а також змістити акцент із втрат живої сили армії РФ. Будь-які спекуляції на цю тему становлять загрозу національній безпеці України.