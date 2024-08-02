"Жодної взаємодії безпосередньо з Путіним": у Білому домі розповіли, як відбувався обмін ув'язненими з РФ
Під час підготовки до великого обміну ув'язненими Сполучені Штати ніяк не взаємодіяли безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.
"Жодної взаємодії безпосередньо з Володимиром Путіним. У ході цього була активна взаємодія з російськими офіційними особами", - заявив Салліван.
Водночас він відмовився надавати подробиці щодо домовленостей, "бо ці канали є чутливими та потребують захисту саме з цієї причини, тому що наявність цих чутливих каналів дозволяє нам отримувати такі результати, як сьогодні".
За його словами, президенту США Джо Байдену було важливо провести обмін ув'язненими навіть попри майбутні президентські вибори в США.
- Російська Федерація та кілька країн Заходу провели обмін ув'язненими. Більше про це читайте за посиланням!
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