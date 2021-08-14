Світоліна похизувалась розкішною фігурою, тенісистка виклала нове звабливе фото в Instagram

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сторінку Світоліної в Instagram.



Перед стартом турніру Цинциннаті у США Еліна Світоліна насолоджується відпочинком. Цього разу тенісистка поділилась з фанатами новою звабливою світлиною, де вона позує у купальнику.

"Завжди тримай голову до сонця", - написала Еліна Світоліна під фото.



Фанати в коментарях у захваті від фігури Світоліної та посилають їй купу компліментів.