Світоліна похизувалась розкішною фігурою, тенісистка виклала нове звабливе фото в Instagram
Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилась з фанатами звабливою світлиною в Instagram
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сторінку Світоліної в Instagram.
Перед стартом турніру Цинциннаті у США Еліна Світоліна насолоджується відпочинком. Цього разу тенісистка поділилась з фанатами новою звабливою світлиною, де вона позує у купальнику.
"Завжди тримай голову до сонця", - написала Еліна Світоліна під фото.
Фанати в коментарях у захваті від фігури Світоліної та посилають їй купу компліментів.
- Нагадаємо, 31 липня Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну з Казахстану в матчі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.
- 9 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна повернулась у топ-5 рейтингу WTA.
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