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OPINION

Свіжий скандал з Пташкою - насправді не свіжий і не про Пташку

Володимир Гевко
6 грудня, 2022 вiвторок
14:09
Погляд Володимир Гевко

Пора вже припинити купувати блогерів і лояльність справді героїчних людей, до яких безсумнівно належить і Пташка, що б вона там не написала — і зрозуміти, що це однаково не працює

Суть не в тому, хто це сказав, а що сказав, у якій формі та про кого.

Зеленський з 24-го лютого справді закотив рукави й разом з українським народом відбивається від російського нападу.

Але кожна, наголошую, КОЖНА його спроба відійти від народу в бік самому чи виокремити його від народу кимось з його прихильників завжди закінчується епічним фейлом.

Кожен кейс, коли Зеленський пробував показати свою роль якось окремо, аніж частина українського суспільства, — закінчувався хейтом. Від фотосесії на Воґ до решти спроб використовувати Єдиний марафон для вигіднішого підсвічування своєї персони.

Зеленський справді молодець, але молодець лише в межах свого народу, в якому героїв сотні тисяч, якщо не мільйони. І якщо хтось з них спробує продемонструвати, що я от крутіший за вас — заслужено отримає по шапці.

Пам'ятаєте дитячий атракціон, де вискакують рандомно чудіки, а ти двома гумовими молотками лупиш їх по головах, заганяючи назад. Щось приблизно весь час відбувається в медійному полі й з нашим президентом. Як тільки він пробує вдавати, що з 90 тисяч руских особисто 80 тисяч вбив він, ще 7 тисяч Залужний, а решту ЗСУ — то український народ лупашить його ґумовим молотком по голові й приводить до тями. На якийсь час Володимир Олександрович і його команда заспокоюється.

Зеленського зараз справді щиро люблять і поважають як українця, але терпіти не можуть, коли він намагається знову ставати Зеленським

З цього всього варто зробити один важливий висновок — рівень нетерпимості й навіть відвертої антипатії до Зеленського зберігається, навіть не зважаючи на те, яким величезним ядерним грибом виріс його рейтинг під час війни. Бо довоєнні зовсім не вражаючі 18% суспільної підтримки виникли не просто так.

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І Зеленського зараз справді щиро люблять і поважають як українця, але терпіти не можуть, коли він намагається знову ставати Зеленським. Пора вже засвоїти цей урок і припинити популістські спроби "купувати" собі прихильність перевірками пунктів незламності та особистим контролем справедливості й рівномірності відключень електрики населенню (бляха, ну це п**дець взагалі. Царь хароший, боярє плохіє(с)))) та іншими.

Пора вже припинити купувати блогерів і лояльність справді героїчних людей, до яких безсумнівно належить і Пташка, що б вона там не написала — і зрозуміти, що це однаково не працює. Що їхня героїчність не ростить рейтинг Зеленському, а, радше, навпаки, спроби команди ОП їх використати робить гірше тим людям.

Пора вже припинити купувати блогерів і лояльність справді героїчних людей, до яких безсумнівно належить і Пташка, що б вона там не написала — і зрозуміти, що це однаково не працює

І дуже погано, що вибудувана його політтехнологами індустрія політичного хейту під час передвиборчих перегонів повертається зараз до нього бумерангом, особливо в час війни, коли цього нам, українцям, треба найменше.

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Не забувайте, Путін напав не на Зеленського, а на Україну й українців. І відбивається від Путіна Україна та українці. І якщо і варто комусь дякувати – то своїй країні, і народу, завдяки якому ця країна можлива.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
полонені
війна з Росією
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