Танкер з російськими добривами прямує до США на тлі помʼякшення мит, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що, згідно з джерелами та даними Refinitiv Eikon, танкер Johnny Ranger під прапором Ліберії мав прибути до Нового Орлеану, перевозячи близько 39 000 тонн розчину карбамідо-аміачної селітри, добрива, отриманого шляхом об'єднання сечовини, азотної кислоти та аміаку.

За даними Eikon, судно було завантажено у червні у Санкт-Петербурзі.

Детальна інформація про продавця та покупця добрив наразі недоступна. Міністерство фінансів США та Агентство з митного та прикордонного контролю США відмовилися від коментарів.

Представник Держдепартаменту у коментарі заявив, що Сполучені Штати ніколи не запроваджували санкції проти харчових продуктів чи сільськогосподарських товарів із Росії.

"На відміну від російського уряду, ми не зацікавлені у використанні продовольства як зброї для створення гуманітарних криз коштом уразливих верств населення", — підкреслив він.

Попри це багато західних банків і трейдерів уникають постачань з Росії, побоюючись порушити правила, які швидко змінюються.

22 липня українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим прибула в Стамбул на переговори щодо розв'язання зернового питання.

У рамках візиту українські дипломати зустрілися з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем. У фокусі діалогу – ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb