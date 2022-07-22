Танкер з російськими добривами прямує до США на тлі помʼякшення мит, - Reuters
Танкер із вантажем рідких добрив з Росії найближчим часом прибуде до Сполучених Штатів на тлі пом’якшення митних правил, покликаних запобігти глобальній продовольчій кризі
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що, згідно з джерелами та даними Refinitiv Eikon, танкер Johnny Ranger під прапором Ліберії мав прибути до Нового Орлеану, перевозячи близько 39 000 тонн розчину карбамідо-аміачної селітри, добрива, отриманого шляхом об'єднання сечовини, азотної кислоти та аміаку.
За даними Eikon, судно було завантажено у червні у Санкт-Петербурзі.
Детальна інформація про продавця та покупця добрив наразі недоступна. Міністерство фінансів США та Агентство з митного та прикордонного контролю США відмовилися від коментарів.
Представник Держдепартаменту у коментарі заявив, що Сполучені Штати ніколи не запроваджували санкції проти харчових продуктів чи сільськогосподарських товарів із Росії.
"На відміну від російського уряду, ми не зацікавлені у використанні продовольства як зброї для створення гуманітарних криз коштом уразливих верств населення", — підкреслив він.
Попри це багато західних банків і трейдерів уникають постачань з Росії, побоюючись порушити правила, які швидко змінюються.
- 22 липня українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим прибула в Стамбул на переговори щодо розв'язання зернового питання.
У рамках візиту українські дипломати зустрілися з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем. У фокусі діалогу – ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.59
-
EUR
Купівля 37.81Продаж 39.09
- Актуальне
- Важливе