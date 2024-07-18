Британська розвідка оцінила, як РФ намагається посилити державний контроль над інтернет-майданчиками в країні

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що напередодні російський уряд ініціював додаткові обмеження на використання цифрових телекомунікацій в країні. Так, Кремль почав сповільнювати трафік у зашифрованому додатку для обміну повідомленнями WhatsApp.

"Публічне пояснення - обмеження можливостей комунікації екстремістських груп. Згідно з визначенням російського уряду, це, ймовірно, також включає обмеження спроможності опозиційних активістів і тих, хто виступає проти війни в Україні, організовуватися та спілкуватися", - йдеться у повідомленні.

Також у мережі ширяться повідомлення, що російська влада прагне взагалі заблокувати YouTube у вересні 2024. Ця платформа є відносно популярною у Росії, ії використовували опозиційні активісти, особливо Олексій Навальний, для поширення критики російського уряду.

Як і нещодавнє припинення діяльності незалежних медіаорганізацій та обмеження інших безпечних засобів комунікації, ці заходи є прискоренням довготривалої тенденції до посилення державного контролю над доступом до ЗМІ та інформації в Росії.

За даними розвідки, ці обмеження до платформ соціальних медіа, ймовірно, спрямовані на те, щоб російське населення мало доступ до ЗМІ, які відповідають наративам, що поширює РФ.

"Обмежуючи більш безпечні засоби приватного спілкування, державне стеження за потенційними дисидентами стане легшим і створить атмосферу страху та самоцензури серед тих, хто може критикувати режим", - кажуть у розвідці.