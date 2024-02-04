У Великій Британії випробували новий революційний метод лікування раку
У Великій Британії, в столичній лікарні Хаммерсміт, пацієнтам почали призначати новий революційний метод, відомий як мРНК-терапія, для лікування меланоми, раку легенів та інших пухлин
Про це повідомляє The Guardian.
У виданні зазначили, що цей метод лікування використовує генетичний матеріал, відомий як інформаційна РНК (мРНК), і працює шляхом передачі імунній системі пацієнта загальних маркерів пухлин. Мета полягає в тому, щоб допомогти їй розпізнати ракові клітини, які експресують ці маркери, і боротися з ними.
"Нові методи імунотерапії раку на основі мРНК відкривають шлях залученню власної імунної системи пацієнта до боротьби з раком", - зазначив доктор Девід Пінато з Імперського коледжу Лондона.
Пінато зауважив, що це дослідження все ще перебуває на ранніх стадіях і може зайняти роки, перш ніж його повноцінно застосовуватимуть пацієнти.
Наразі перед вченими постала задача з'ясувати, чи є цей вид мРНК-терапії безпечним і добре переноситься пацієнтами з раком легенів або шкіри та чи здатен він зменшити пухлину в розмірах.
В одних випадках він буде застосовуватися окремо, а в інших - у поєднанні з існуючим протираковим препаратом пембролізумабом.
Доклінічні випробування як на клітинних, так і на тваринних моделях раку показали, що нова мРНК-терапія впливає на імунну систему і може бути запропонована пацієнтам на ранніх стадіях клінічних випробувань.
- ВООЗ спрогнозувала, що до 2050 року кількість випадків раку у світі може зрости на понад 75%. Вживання тютюну, алкоголю та ожиріння є ключовими факторами зростання захворюваності.
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