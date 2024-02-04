У Великій Британії випробували новий революційний метод лікування раку

Про це повідомляє The Guardian.

У виданні зазначили, що цей метод лікування використовує генетичний матеріал, відомий як інформаційна РНК (мРНК), і працює шляхом передачі імунній системі пацієнта загальних маркерів пухлин. Мета полягає в тому, щоб допомогти їй розпізнати ракові клітини, які експресують ці маркери, і боротися з ними.

"Нові методи імунотерапії раку на основі мРНК відкривають шлях залученню власної імунної системи пацієнта до боротьби з раком", - зазначив доктор Девід Пінато з Імперського коледжу Лондона.

Пінато зауважив, що це дослідження все ще перебуває на ранніх стадіях і може зайняти роки, перш ніж його повноцінно застосовуватимуть пацієнти.

Наразі перед вченими постала задача з'ясувати, чи є цей вид мРНК-терапії безпечним і добре переноситься пацієнтами з раком легенів або шкіри та чи здатен він зменшити пухлину в розмірах.

В одних випадках він буде застосовуватися окремо, а в інших - у поєднанні з існуючим протираковим препаратом пембролізумабом.

Доклінічні випробування як на клітинних, так і на тваринних моделях раку показали, що нова мРНК-терапія впливає на імунну систему і може бути запропонована пацієнтам на ранніх стадіях клінічних випробувань.