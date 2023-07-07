Про це інформує NASA.

"Дослідники виявили найвіддаленішу активну надмасивну чорну діру до тепер за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба. Галактика, CEERS 1019, існувала трохи більше ніж 570 мільйонів років після Великого вибуху, і її чорна діра менш масивна, ніж будь-яка інша, ще ідентифікована в ранньому Всесвіті", - йдеться в заяві.

Активна надмасивна чорна діра у центрі CEERS 1019 має масу, що дорівнює 9 мільйонам сонячних мас, тобто вона у 9 мільйонів разів важча за Сонце. Однак більшість надмасивних чорних дір у ранньому Всесвіті мають масу понад мільярд сонячних мас, тому вони більш яскраві й легше їх виявити.

Фото: NASA

Астрономи кажуть, що раніше дослідження об'єктів у ранньому Всесвіті були переважно теоретичними. Однак завдяки Джеймсу Веббу вчені тепер можуть не тільки спостерігати чорні діри та галактики на екстремальних відстанях, але й почати їх вимірювати.

Науковці виявили дві чорні діри у ядрах галактик CEERS 2782 і CEERS 746 за допомогою телескопу. Вони утворилися через 1,1 мільярда років і 1 мільярд років після Великого вибуху відповідно, і кожна з них має масу приблизно 10 мільйонів сонячних мас. Для порівняння, чорна діра Стрілець A у центрі нашої галактики Чумацький Шлях приблизно у 4,3 мільйона разів більша за Сонце.