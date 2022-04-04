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Головна війна з Росією Тільки ембарго на нафту та газ з Росії і наступальна зброя для України зупинять цю війну, - Чалий
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Тільки ембарго на нафту та газ з Росії і наступальна зброя для України зупинять цю війну, - Чалий

4 квітня, 2022 понедiлок
21:21
війна з Росією Валерій Чалий

Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр. дипломат Валерій Чалий вважає, що ембарго на російську нафту та газ і наступальна зброя для України зможуть зупинити війну

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV

“Реакція закордонних ЗМІ на події в Бучі вплинула на виборців будь-якого лідера країн Європи. І цілком природно, що ці події мають повністю змінити ситуацію. Санкції мають посилюватись, а не просто лунати заяви, що колись винні будуть притягнуті до відповідальності. Це роки, а у нас війна не зупинилась. В нас є загроза, що воєнні злочини та факти геноциду можуть бути і в інших окупованих містах”, - Чалий

Чалий наголосив, що найбільше може допомогти Україні наступальна зброя. Дипломат вважає, що літаки, артилерійські системи дальнього радіуса дії та протикорабельні системи зможуть змінити хід війни

“Дайте Україні зброю. Тільки постачання в Україну наступальної зброї зможе зупинити геноцид українського народу. Розмовами нам не допоможеш. Дійсно економічні санкції допомагають не фінансувати зброю для окупантів. Потрібно ввести повне ембарго на російську нафту та газ. І тоді ми можемо уникнути жертв серед цивільного населення більших масштабів.” - додав Чалий

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