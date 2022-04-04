Тільки ембарго на нафту та газ з Росії і наступальна зброя для України зупинять цю війну, - Чалий
Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр. дипломат Валерій Чалий вважає, що ембарго на російську нафту та газ і наступальна зброя для України зможуть зупинити війну
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV
“Реакція закордонних ЗМІ на події в Бучі вплинула на виборців будь-якого лідера країн Європи. І цілком природно, що ці події мають повністю змінити ситуацію. Санкції мають посилюватись, а не просто лунати заяви, що колись винні будуть притягнуті до відповідальності. Це роки, а у нас війна не зупинилась. В нас є загроза, що воєнні злочини та факти геноциду можуть бути і в інших окупованих містах”, - Чалий
Чалий наголосив, що найбільше може допомогти Україні наступальна зброя. Дипломат вважає, що літаки, артилерійські системи дальнього радіуса дії та протикорабельні системи зможуть змінити хід війни
“Дайте Україні зброю. Тільки постачання в Україну наступальної зброї зможе зупинити геноцид українського народу. Розмовами нам не допоможеш. Дійсно економічні санкції допомагають не фінансувати зброю для окупантів. Потрібно ввести повне ембарго на російську нафту та газ. І тоді ми можемо уникнути жертв серед цивільного населення більших масштабів.” - додав Чалий
- Нагадаємо, Європейський Союз 6 квітня розгляне питання про запровадження ембарго на купівлю російських енергоносіїв
- Литва, Латвія та Естонія з 1 квітня відмовились від закупівлі газу у Росії.
- 2 квітня Bloomberg повідомив, що Росія у 2022 році може заробити майже $321 млрд на експорті енергоносіїв, якщо не буде запроваджено ембарго.
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