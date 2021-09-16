Трагічна історія: Батько футболіста "Ман Сіті" помер через кілька хвилин після дебютного голу сина в ЛЧ

Про це Натан Аке повідомив у Instagram.



Батько Аке помер через кілька хвилин після дебютного голу сина в Лізі чемпіонів.



"Останні кілька тижнів були найважчими в моєму житті. Мій батько сильно хворів, і лікування було неможливо. Пощастило, що мене підтримували наречена, сім'я та друзі. Вчора я забив свій перший гол в Лізі чемпіонів. І вже через кілька хвилин після цього він мирно помер в оточенні мами і брата, вони були поруч з ним. Батько завжди відчував гордість і щастя, дивлячись, як я граю. Знаю, що ти завжди зі мною. Ти завжди будеш в моєму серці. І цей гол був для тебе, тату", – написав Аке.



Натан Аке приєднався до "Манчестер Сіті" з "Борнмута". Рік тому англійці заплатила за центрбека 45 млн євро.



15 вересня у першому турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі.

В одному з центральних матчів 1-го тура Ліги чемпіонів мадридський "Реал" переміг міланський "Інтер".

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