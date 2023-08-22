Треба вимагати від держави вкладатися в цю війну й думати про наступні кроки, – Люба Шипович

Про це волонтерка розповіла у програмі "Війна і волонтери" ведучої Еспресо.

"Для того, щоб тверезо оцінювати ситуацію, треба розуміти, що є зараз. У технологіях ми можемо обганяти Росію, але росіяни швидко підхоплюють і будують серійне виробництво. Вкладають величезні гроші, нарощують. До прикладу, ми першими почали застосовувати FPV-дрони, Росія відстала десь на два-три місяці, але зараз вони вклалися й обігнали нас за кількістю, – наголошує Люба Шипович.

Вона додала, що Росія також вкладає величезні ресурси у протидію дронам, російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) значно серйозніші, ніж наші. Якщо в нас це якісь невеличкі розробки, якими держава навіть не цікавиться, то РФ розвиває це шаленими темпами.

"Цього тижня дуже багато було інформації про окопні РЕБ проти FPV-дронів. Це така валізка, називається "Гроза", які зараз почали масово завозити на передову для російських військ. Вони цією валізкою саджають всі FPV-дрони, які на них летять. Просто відключаючи сигнал", – каже Люба Шипович.

За її словами, такий пристрій РЕБ діє на півтора кілометра. А валізку можна переносити.

"Тобто вони відкрили, включили – і всі дрони попадали. Нам також треба із тим щось думати. Окопний РЕБ вже почав з'являтися в нас, але їх самотужки придбали військові або волонтери. У нас такого немає масово, а в росіян вже налагоджені офіційні державні постачання. Це те, що росіяни змогли наростити за півтора року повномасштабної війни. І вони нарощують далі. Не новина, що вони на базі профтехучилищ збирають FPV-дрони та окопні РЕБ. У них це масова історія", – наголосила волонтерка.

На думку Люби Шипович, потрібно вже думати, що ми будемо робити.

"У Росії більше дронів дальньої дії, більше малих розвідувальних дронів, "мавіки" фурами завозять. Я говорила з хлопцями в Костянтинівці. Вони саме повернулися з Кліщіївки й розповідали, що росіяни навіть не захищають свої "мавіки", бо не переживають за їх втрату. Вони йдуть на склад і на місце втраченого відразу беруть новий. Зараз кількість FPV-дронів, за спостереженнями військових, у росіян перевищує нашу в три-чотири рази. Тобто які б у нас не були інноваційні винаходи, але з тими десятками чи сотнями штук ми не переможемо Росію з їхніми сотнями й сотнями тисяч дронів. Тому треба думати про велике серійне виробництво і вкладатися в довгі контракти, щоб стимулювати виробників нарощувати виробництво. Поки ми говоримо, що Україну потрібно переводити на військові рейки, Росія це вже давно зробила. Треба вимагати від держави вкладатися в цю війну й думати про наступні кроки, адже це питання нашого виживання", – підсумувала Люба Шипович.