Тренер розповів, як суперник "загасив" Усика під час спарингу

Про це повідомляє Fightnews.info.

За словами Городнічева, чемпіон світу в надважкій вазі мав великі проблеми під час спарингу проти Кіладзе, який разом з Усиком представляв промоутерську компанію K2 Promotions та відправив українця у нокдаун під час спарингу.

"У них спаринг був, Кіладзе Усика по селезінці вдарив у першому чи другому раунді – і все, бій зупинили. Загасив добре – ось це був боїще. А потім десять раундів боксували. По селезінці Усик пропустив – ось його слабке місце", - розповів Городнічев, який не уточнив, коли саме відбувся спаринг.

Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).