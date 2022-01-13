Тренер розповів, як суперник "загасив" Усика під час спарингу
Колишній член тренерського штабу Володимира Кличка Сергій Городнічев заявив, що грузинський боксер Яго Кіладзе побив українця Олександра Усика під час спарингу
Про це повідомляє Fightnews.info.
За словами Городнічева, чемпіон світу в надважкій вазі мав великі проблеми під час спарингу проти Кіладзе, який разом з Усиком представляв промоутерську компанію K2 Promotions та відправив українця у нокдаун під час спарингу.
"У них спаринг був, Кіладзе Усика по селезінці вдарив у першому чи другому раунді – і все, бій зупинили. Загасив добре – ось це був боїще. А потім десять раундів боксували. По селезінці Усик пропустив – ось його слабке місце", - розповів Городнічев, який не уточнив, коли саме відбувся спаринг.
Олександр Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у британця титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 1 січня український боксер Віктор Вихрист нокаутував у другому раунді Яго Кіладзе.
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