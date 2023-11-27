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Три загрози з Чорного моря: військовий експерт Риженко розповів, чого чекати українцям взимку

27 листопада, 2023 понедiлок
18:13
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко повідомив про загрозливі сценарії, які можуть спіткати українців цієї зими

Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

Перша загроза - перешкоджання судноплавству. Вона актуальна, оскільки окупанти продовжують її виконувати і до цього залучають кораблі, авіацію і ракетні системи, зазначив Риженко.

"Цю операцію росіяни продовжують проводити, залучають до цього кораблі Чорноморського флоту, які базуються у Севастополі. Йдеться про патрульні кораблі типу "Василій Биков" та ракетні катери, які базуються в Новоозерному. Фактично, вони готові перехоплювати судноплавство, якщо воно вийде за межі безпечного коридору, який зараз проходить через Прибережне, територіальні води Румунії, Болгарії та України", - повідомив він.

За його словами, другою небезпекою для України можуть бути ракетні атаки кораблів Чорноморського флоту РФ.

"Зараз росіяни розосередили свої кораблі. Два кораблі знаходяться в Севастополі, це російські фрегат "Адмірал Макаров" і корвет "Циклон". Також є кораблі в Новоросійську та три кораблі в пункті базування Туапсе. Всі вони можуть використовувати свої ракети для того, щоб наносити удари по Україні. Разом в залпі може бути використано 56 ракет. Однак до цього треба додати ще 4 кораблі, які базуються в Каспійському морі з такими ж ракетами, їх може бути 32 (ракети, - ред.). Тобто 88 ракет - це досить багато, вони можуть нанести великої шкоди", - розповів капітан І рангу запасу ВМС ЗС України.

Війська протиповітряної оборони України навчилась збивати ракети "Калібр". Тому росіяни зараз комбінують їх застосування з іншими засобами повітряного нападу, додав він.

"Окупанти комбінують застосування таких ракет з "шахедами" та іншими ракетами авіаційного базування. Мета - виявити наші засоби ППО та знайти маршрути, які оминали б ці системи", - підкреслив Риженко.

Третя загроза стосується десантної операції. Сили в росіян у Чорному морі для цього є, але така операція зараз неактуальна, бо операційних умов для цього немає, сказав він.

  • Раніше, під час виступу на Другому парламентському саміті Кримської платформи, Володимир Зеленський казав, що Чорноморський флот Росії поступово тікає з тимчасово окупованого Криму.
  • 4 жовтня ГУР заявило, що вони здійснили десантну операцію на тимчасово окуповану Росією територію Криму, під час якої розвідники завдали удару по ворожих силах. Після успішного виконання завдання спецпризначенці відступили.
  • 13 листопада рух "Атеш" повідомив, що через атаки ЗСУ росіяни вимушені перекидати кораблі з Криму в Новоросійськ.
  • Під час брифінгу у Брюсселі 14 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також згадав про успішні атаки Сил оборони України на військово-морські об’єкти росіян у тимчасово окупованому Криму. Через це РФ змушена передислоковувати свої кораблі, зокрема, заявила про намір перемістити їх в окуповану Абхазію у Грузії.
  • Нещодавно Зеленський зазначив, що Сили оборони України прогресують і змогли частково знищити Чорноморський флот Російської Федерації.
  • 25 листопада Британська розвідка розповіла про проблеми Чорноморського флоту РФ в Новоросійську.
  • Ввечері в неділю, 26 листопада 2023 року, на узбережжі окупованого росіянами українського Кримського півострову розпочався потужний шторм. Пів мільйона людей залишилися без електроенергії.
  • 27 листопада Військово-морські сили ЗС України повідомили, що станом на 07:00 у Чорному та Азовському морях немає бойових кораблів РФ, один корабель виведено в Середземне море.
Україна
Крим
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Чорноморський флот Росії
Чорне море
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