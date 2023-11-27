Три загрози з Чорного моря: військовий експерт Риженко розповів, чого чекати українцям взимку

Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

Перша загроза - перешкоджання судноплавству. Вона актуальна, оскільки окупанти продовжують її виконувати і до цього залучають кораблі, авіацію і ракетні системи, зазначив Риженко.

"Цю операцію росіяни продовжують проводити, залучають до цього кораблі Чорноморського флоту, які базуються у Севастополі. Йдеться про патрульні кораблі типу "Василій Биков" та ракетні катери, які базуються в Новоозерному. Фактично, вони готові перехоплювати судноплавство, якщо воно вийде за межі безпечного коридору, який зараз проходить через Прибережне, територіальні води Румунії, Болгарії та України", - повідомив він.

За його словами, другою небезпекою для України можуть бути ракетні атаки кораблів Чорноморського флоту РФ.

"Зараз росіяни розосередили свої кораблі. Два кораблі знаходяться в Севастополі, це російські фрегат "Адмірал Макаров" і корвет "Циклон". Також є кораблі в Новоросійську та три кораблі в пункті базування Туапсе. Всі вони можуть використовувати свої ракети для того, щоб наносити удари по Україні. Разом в залпі може бути використано 56 ракет. Однак до цього треба додати ще 4 кораблі, які базуються в Каспійському морі з такими ж ракетами, їх може бути 32 (ракети, - ред.). Тобто 88 ракет - це досить багато, вони можуть нанести великої шкоди", - розповів капітан І рангу запасу ВМС ЗС України.

Війська протиповітряної оборони України навчилась збивати ракети "Калібр". Тому росіяни зараз комбінують їх застосування з іншими засобами повітряного нападу, додав він.

"Окупанти комбінують застосування таких ракет з "шахедами" та іншими ракетами авіаційного базування. Мета - виявити наші засоби ППО та знайти маршрути, які оминали б ці системи", - підкреслив Риженко.

Третя загроза стосується десантної операції. Сили в росіян у Чорному морі для цього є, але така операція зараз неактуальна, бо операційних умов для цього немає, сказав він.