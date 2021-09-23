Це був хоч і не снайперський вогонь, але і не інсценування, - МВС про замах на Шефіра
У МВС заявили, що детальна балістична експертиза замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра ще попереду
Про це директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко написав у Facebook.
Шевченко пояснив, які гільзи було знайдено на місці злочину.
“Це боєприпаси калібру 7’62 на 39 мм. Такі не часто зустрінеш на наших теренах. Адже гільзи у ньому - виробництва Угорщини, але сам патрон - можливо, наново збирали у Німеччині. Купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі. Детальна балістична експертиза ще попереду”, - сказав Шевченко.
За словами Шевченка, боєприпаси обрано злочинцем прості і доволі дешеві. На його думку, це був хоч і не снайперський вогонь, але і не інсценування.
“Місце розташування стрільця встановлено точно, воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч. Допитано свідків - грибників, що були неподалік і пасажирів авто, яке їхало за машиною Шефіра. Їхні свідчення щодо характеру звуку стрільби - доволі подібні”, - додав Шевченко.
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