Про домовленість заявив віце-прем'єр Дмитро Чернишенко,

"З Російським футбольним союзом домовилися, що інтегруємо "нові території" до наших регулярних чемпіонатів з футболу", - заявив віцепрем'єр РФ Дмитро Чернишенко на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Які наслідки це рішення матиме для російського футболу інформує телеграм-канал "Можем обяснить".

Видання нагадує, що наразі національна збірна виключена з відбору на Чемпіонат світу, Євро та Ліги Націй, а клуби – з єврокубків. Але РФС не позбавлений членства (воно лише заморожено) у ФІФА та УЄФА, клуби все ще мають доступ до трансферної системи, а збірна може проводити товариські матчі. Однак після включення клубів з анексованих територій РФС буде виключено від міжнародної системи.

Що це означає:

Збірна не зможе проводити товариські матчі навіть із дружніми країнами, бо будь-які міжнародні ігри національних команд проходять під егідою ФІФА.

Росію виключать із міжнародної системи трансферів, через яку клуби по всьому світу купують, продають або здають в оренду гравців. Виключення із цієї системи призведе до автоматичного анулювання контрактів усіх гравців і всі вони зможуть за правилами ФІФА піти у будь-які клуби безкоштовно, як вільні агенти. Швидше за все, тоді країну покинуть багато футболістів та тренерів-легіонерів.

Росія втратить грошові перекази на розвиток футболу. Після чемпіонату світу 2018 року РФС має отримати від ФІФА майже 100 мільйонів доларів, які підуть на розвиток дитячо-юнацького футболу. Крім того, ФІФА та УЄФА за програмами співробітництва з футбольними федераціями щороку виділяють гроші на підтримку молодіжного футболу, створення інфраструктури тощо.

"Це все, це фініш. Наш чемпіонат стає чемпіонатом Криму, Абхазії, Південної Осетії. Нас викинуть звідусіль, ми гратимемо в якомусь своєму світі. Це катастрофа, особливо для молодих хлопців, які хочуть рости та розвиватися", — заявив колишній футболіст збірної Росії Євген Савін.

Нагадаємо, 2 травня УЄФА відсторонив всі російські клуби та збірні від турнірів у сезоні 2022/2023.

17 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер виступила із вимогою відсторонити збірні Росії та Білорусі від участі у відборі чемпіонату Європи-2024.

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