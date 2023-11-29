Центр нацспротиву назвав кількість мігрантів з Центральної Азії, яку Росія завезла на ТОТ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти намагаються змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях.

Так, у межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на ТОТ мігрантів з Центральної Азії. При чому більшість з них працює на будівництві. Надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства.

ЦНС зауважує, що такий масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації й призвів до створення етнічних злочинних угруповань.

За допомогою організованих злочинних груп росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить.