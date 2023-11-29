Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Центр нацспротиву назвав кількість мігрантів з Центральної Азії, яку Росія завезла на ТОТ

Центр нацспротиву назвав кількість мігрантів з Центральної Азії, яку Росія завезла на ТОТ

29 листопада, 2023 середа
15:14
Війна з Росією Мігранти з Центральної Азії на ТОТ

Загальна кількість мігрантів з Центральної Азії, завезених Росією на тимчасово окуповані території України, вже перевищила 100 тисяч осіб

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти намагаються змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях.

Так, у межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на ТОТ мігрантів з Центральної Азії. При чому більшість з них працює на будівництві. Надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства.

ЦНС зауважує, що такий масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації й призвів до створення етнічних злочинних угруповань.

За допомогою організованих злочинних груп росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить. 

  • Нещодавно радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що в Маріуполь активно почали заселятися мародери, вихідці з Азії.
Україна
Росія
мігранти
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Маріанна Буданова
28 листопада, 2023 вiвторок
"Це не просто організувати": ексзаступник секретаря РНБО Гавриш про отруєння дружини Буданова
Карта бойових дій напрямок Вербового 17 листопада
28 листопада, 2023 вiвторок
На Мелітопольському напрямку ворог влаштовує пастки ЗСУ, - боєць "Легіону Свободи"
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
28 листопада, 2023 вiвторок
Справжнім прем’єром Польщі буде Туск
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.64
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
29 листопада
15:38
Оновлено
Суд. Павло «Мерседес»
У Печерському суді розглядають справу митрополита УПЦ МП Павла Лебедя
15:36
Ексклюзив
знищені окупанти
Ворог в агонії постійно йде в наступ: офіцер ЗСУ про ситуацію навколо Авдіївки
15:33
Джамала
Московський суд заочно судитиме українську співачку Джамалу, - росЗМІ
15:03
Електроенергія
В Україні зафіксовано дефіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 29 листопада
15:00
Оновлено
Дмитро Кулеба і Єнс Столтенберг на першому засідання Ради Україна - НАТО
Україні надали рекомендації щодо реформ на шляху в Альянс: підсумки засідання Ради Україна - НАТО на рівні голів МЗС
14:56
Ексклюзив
Війна з Росією
Ротація тиловиків на фронт і зняття броні з чиновників: військовий експерт про організаційні рішення мобілізації
14:21
PR
Як ЕКО МАРКЕТ адаптувався до роботи під час війни
14:06
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Ірина Федорів
Доля судді Львова з російським паспортом залежить від двох "але"
13:52
Єнс Столтенберг
Столтенберг підтвердив дані Генштабу ЗСУ про втрати російської армії
13:47
Володимир Мединський
У Путіна заявили, що Київ урятував би сотні тисяч життів, якби підписав мирну угоду навесні 2022 року. В ОП відреагували
13:45
Аналітика
санкції проти Росії
Порівняння міжнародних та українських персональних санкцій проти російської агресії. Дослідження YouControl
13:45
Володимир Завадський
На війні в Україні ліквідували російського генерала Володимира Завадського
13:28
Петер Сіярто
"Що більше зброї, то довше триватиме війна": Сіярто підтвердив відмову Угорщини допомагати Україні
13:24
Чехія Україна
Чеські депутати схвалили продовження терміну навчання українських військових на наступний рік
13:22
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Україні потрібен взимку "захисний щит", - глава МЗС Німеччини
13:03
Книги року ВВС-2023
"Книга року BBC-2023": оприлюднили короткі списки літературної премії
13:01
Оновлено
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні
Ситуація в Чорному морі, ППО і безпека "зернового коридору": Зеленський відвідав Одещину і зустрівся із захисниками півдня
12:58
Оновлено
Кирило Буданов
Дружину Буданова отруїли, зокрема, миш'яком і ртуттю, - джерела
12:45
Дмитро Кулеба
"Запропонуйте подібне своїм урядам": Кулеба різко відповів тим, хто схиляє Україну до територіальних поступок
12:42
Оновлено
Негода в Україні, сніг, ДСНС
Кількість загиблих через негоду в Україні зросла до 12
12:39
Росіяни значно збільшили активність на Таврійському напрямку, залучають бронетехніку
12:30
Ексклюзив
Карта заставочна
Карта бойових дій за період 23-29 листопада: рекордне знищення росіян під Авдіївкою та безпілотники в Москві
12:20
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, скільки снарядів з обіцяного ЄС мільйона вже отримала Україна
12:15
Оновлено
Ілюстративне фото
У Міненерго розповіли про стан працівників шахти в Торецьку, поранених унаслідок атаки РФ 28 листопада
12:13
Координаційний штаб
Ми готові обміняти "всіх на всіх", але РФ не хоче бачити своїх військових удома, - представник Координаційного штабу
12:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Більшість росіян підтримують війну в Україні і вірять Путіну, а отруєння дружини Буданова свідчить про московську агентуру в Україні. Акценти світових ЗМІ 29 листопада
12:06
Російський газ
Через порти ЄС продають понад 20% скрапленого природного газу РФ, - Financial Times
12:03
OPINION
Сергій Таран
Переворот у європейській системі безпеки
11:56
Ексклюзив
Мар'яна Безугла
Заяви Безуглої шкодять "Слузі Народу", вона може діяти в інтересах третьої сторони, - військово-політичний оглядач Коваленко
11:49
На фото: Центри превдонавчання на ТОТ
РФ завезла на ТОТ України "волонтерів" для імітації молодіжних рухів, - Нацспротив
11:35
Ексклюзив
Маріанна Буданова
Отруєнням дружини Буданова РФ сигналізує, що може дістати родини будь-кого, - військовий оглядач Коваленко
11:15
Сергій Бочковський
Помер колишній голова ДСНС Сергій Бочковський
11:05
Ексклюзив
ппо
Мобільні групи зі знищення "шахедів" показують високу ефективність у складних погодних умовах, - Згурець
11:04
Бустерна доза
ЮНІСЕФ доставив в Україну 203 тис. доз вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон": щеплення безоплатне
10:56
На фото: військові
Росія почала частіше застосовувати касетні авіабомби, - британська розвідка
10:52
В ОК "Північ" розповіли, як змінилася ситуація на прикордонні Чернігівщини й Сумщини з настанням холодів
10:47
Привласнили 5 га землі стратегічного значення на Київській ГЕС: ДБР викрило учасників злочинної організації
10:26
вимкнення електроенергії
Україна з 1 грудня зможе імпортувати більше електроенергії з ЄС: подробиці
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 листопада: скільки коштують долар і євро
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV