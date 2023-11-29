Центр нацспротиву назвав кількість мігрантів з Центральної Азії, яку Росія завезла на ТОТ
Загальна кількість мігрантів з Центральної Азії, завезених Росією на тимчасово окуповані території України, вже перевищила 100 тисяч осіб
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що окупанти намагаються змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях.
Так, у межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на ТОТ мігрантів з Центральної Азії. При чому більшість з них працює на будівництві. Надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства.
ЦНС зауважує, що такий масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації й призвів до створення етнічних злочинних угруповань.
За допомогою організованих злочинних груп росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить.
- Нещодавно радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що в Маріуполь активно почали заселятися мародери, вихідці з Азії.
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