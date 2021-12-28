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Цьогоріч винищувачі НАТО 280 разів реагували на маневри російських літаків біля кордонів ЄС

28 грудня, 2021 вiвторок
14:58
Суспільство

За 2021 рік воєнні літаки НАТО 280 разів підіймалися у повітря для охорони повітряного простору країн-учасниць, коли російські розвідувальні винищувачі наближалися до кордону ЄС

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"У 2021 році винищувачі НАТО підіймалися в повітря близько 370 разів по всій Європі, в основному для перевірки літаків, що пролітають без попередження поблизу повітряного простору союзників. Близько 80% вильотів, усього 290, були здійснені у відповідь на польоти російських військових літаків", - йдеться в повідомленні.

Прессекретарка НАТО Оана Лунгеску зазначиила, що винищувачі НАТО чергують цілодобово - в альянсі завжди робитимуть все необхідне для захисту та оборони всіх членів.

Згідно з інформацією НАТО, більшість перехоплень у 2021 році відбулося в Балтійському регіоні, де Альянс здійснює місію повітряного патрулювання Естонії, Латвії та Литви. У НАТО є аналогічні місії в Албанії, Чорногорії, Північної Македонії та Словенії. Також союзники допомагають контролювати повітряний простір Румунії, Болгарії та Ісландії.

Перехоплення переважно відбувалися без інцидентів, оскільки винищувачі НАТО злітають, щоб ідентифікувати літак, що наближається, і супроводити його з району. Лише поодинокі перехоплені літаки входили в повітряний простір прикордонних держав-членів НАТО.

За даними Альянсу, по всій Європі понад 60 літаків НАТО постійно перебувають у стані підвищеної готовності, готові відреагувати на незаплановані військові польоти, а також допомогти цивільним літакам, які втратили зв'язок з авіадиспетчерами з будь-якої причини — від технічних проблем до викрадення.

НАТО має два центри повітряних операцій - у Німеччині, що охоплює північ Європи, і один в Іспанії, що охоплює південь, - які відстежують повітряні переміщення по всій Європі.

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