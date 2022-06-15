Туреччина готова допомогти з перевезенням українського зерна, але чекає на відповідь Росії
Голова турецького МЗС Мевлют Чавушоглу зазначив, що у Росії є "власна позиція" з приводу вивезення зерна
Про це повідомили у "Суспільному" з покликанням на міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.
"Ми сказали російській стороні, що план ООН дуже важливий, функціональний і легітимний. Ми також підкреслили, що якщо дві сторони домовляться принципово, ми могли б скликати зустріч у Стамбулі", - заявив очільник МЗС.
Окрім того, він повідомив, що досягнення домовленості у Стамбулі можуть створити центр для контролю переговорного процесу.
За словами Чавушоглу, наразі ведуться й інші перемовини між військовими та спеціалістами.
- Нещодавно керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук заявив, що, на його думку, що Туреччина може нашкодити сама собі, коли веде переговори з Росією щодо постачання українського зерна.
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