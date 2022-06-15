Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що дарма кажуть, що перемовини між міністрами закордонних справ Туреччини та Росії стосувались розблокування українських портів. Насправді основний трек їхніх переговорів стосувався Сирії. Росія, після початку повномасштабної війни проти України, катастрофічно швидко втрачає свої позиції в Сирії. Турецький наступ на півночі Сирії ставить в дуже незручне положення Росію. Тому Лавров намагався, якимось чином домовитись з турецькою стороною", - пояснив Лакійчук.

Лакійчук також зауважив, що однією з неартикульованих тем на перемовинах міністрів закордонних справ Туреччини та Росії могло бути обговорення вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

"Однією із можливих тем на цих перемовинах могло стати обговорення вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Звісно, що тема українського зерна виграшна лише для оприлюднення. Вони можуть говорити про свої миротворчі наміри, але насправді сторони мало зацікавлені в розблокуванні українських портів. І ще, що дуже важливо. Насправді туркам потрібно говорити з росіянами про контрабанду українського зерна з Херсонщини, яку росіяни здійснюють в турецькі порти та в Сирію. Це крадені товари та контрабанда. І через це Туреччина може опинитися в дуже незручному положенні. Вони можуть стати союзником крадія", - додав Лакійчук.

8 червня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що вважає реалістичним створення "зернового коридору" в Чорному морі за участі ООН, РФ, України та Туреччини

12 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував переговори з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним щодо організації експорту зерна з України