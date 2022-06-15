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Головна війна з Росією Туреччина домовляється з Росією про контрабандне українське зерно, що може дуже нашкодити Анкарі, - військовий експерт Лакійчук
Ексклюзив

Туреччина домовляється з Росією про контрабандне українське зерно, що може дуже нашкодити Анкарі, - військовий експерт Лакійчук

15 червня, 2022 середа
17:57
війна з Росією Путін Ердоган

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук вважає, що Туреччина може нашкодити сама собі, коли веде переговори з Росією щодо постачання українського зерна

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що дарма кажуть, що перемовини між міністрами закордонних справ Туреччини та Росії стосувались розблокування українських портів. Насправді основний трек їхніх переговорів стосувався Сирії. Росія, після початку повномасштабної війни проти України, катастрофічно швидко втрачає свої позиції в Сирії. Турецький наступ на півночі Сирії ставить в дуже незручне положення Росію. Тому Лавров намагався, якимось чином домовитись з турецькою стороною", - пояснив Лакійчук.

Лакійчук також зауважив, що однією з неартикульованих тем на перемовинах міністрів закордонних справ Туреччини та Росії могло бути обговорення вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

"Однією із можливих тем на цих перемовинах могло стати обговорення вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Звісно, що тема українського зерна виграшна лише для оприлюднення. Вони можуть говорити про свої миротворчі наміри, але насправді сторони мало зацікавлені в розблокуванні українських портів. І ще, що дуже важливо. Насправді туркам потрібно говорити з росіянами про контрабанду українського зерна з Херсонщини, яку росіяни здійснюють в турецькі порти та в Сирію. Це крадені товари та контрабанда. І через це Туреччина може опинитися в дуже незручному положенні. Вони можуть стати союзником крадія", - додав Лакійчук.

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Росія
Туреччина
зерно
окупація
російська агресія
порти України
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