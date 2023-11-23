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Туреччина не ратифікує членство Швеції в НАТО до зустрічі міністрів Альянсу, - Reuters

23 листопада, 2023 четвер
09:42
Новини Швеція - НАТО

Туреччина повідомила НАТО, що ратифікація заявки Швеції на членство не буде завершена до зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу 28-29 листопада

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

Минулого тижня комісія з питань закордонних справ парламенту відклала голосування щодо заявки Швеції на членство в НАТО, аби провести подальші переговори щодо цього.

Одне із джерел заявило, що комісія, ймовірно, відновить обговорення 28 чи 29 листопада, оскільки у ці дні міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться в Брюсселі. Деякі члени НАТО сподівалися, що на цій зустрічі Швеція завершить вступ.

МЗС Туреччини не було доступним для коментарів.

  • Як відомо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган минулого місяця після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.
  • Столтенберг надіслав листа країнам НАТО, що Швеція має стати членом Альянсу не пізніше 28-29 листопада. 9 листопада генеральний секретар НАТО закликав Будапешт припинити зволікати з ратифікацією вступу Швеції.
  • 16 листопада комітет із закордонних справ парламенту Туреччини вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до НАТО, Угорщина також заявила, що поки не готова ратифікувати вступ Швеції.
  • ЗМІ повідомляли, що у Держдепі США вважають, що Туреччина дуже зацікавлена, щоб завершити ратифікацію вступу Швеції до НАТО до зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.

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