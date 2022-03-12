Туреччина заявила, що не підтримає санкції проти РФ та залишиться на боці дипломатії
Туреччина не планує приєднуватися до міжнародних санкцій проти РФ через повномасштабне вторгнення в Україну та залишиться на боці дипломатії
Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез, повідомляє Sabah.
Він відповідав на питання, чи приєднається Туреччина до міжнародних газових санкцій проти РФ.
"Наш президент також заявив, що ми не хочемо бути стороною санкцій. Ми заявили, що ми на боці дипломатії. Ми бачимо, що з газом у нас немає проблем", - сказав міністр.
- Нагадаємо, 27 лютого Туреччина вперше назвала напад РФ на Україну війною та закрила протоки Босфор та Дарданелли для російських кораблів.
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