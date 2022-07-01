Турецька дипломатія вдало використовує міжнародну ситуацію, щоб вирішити власні питання, - експертка-міжнародниця Габер

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



Євгенія Гарбер зауважила, що вимоги Туреччини до Фінляндії та Швеції здебільшого стосуються визнання ними терористичними курдські організації PKK (Робітничої партії Курдистану - ред.) та зобов’язання не підтримувати PYD/YPG (Партія демократичного союзу/ Загонів народної оборони - ред.) і FETÖ (організація, лідером якої є Фетуллах Гюлен - ред.), вжити заходів до екстрадиції злочинців - терористів, які перебувають у Швеції та Фінляндії.



"До того ж є і ширший контекст, що для Туреччини було принципово перемикнути увагу Альянсу зі східних кордонів, де вся увага через російську агресію в Україні, на південні кордони, де є терористичні загрози для Туреччини", - зазначила експертка-міжнародниця.



Габер додала, що також є питання санкцій проти Туреччини, які вона просить послабити або ж зняти. Крім того, питання літаків F-16, про постачання яких Туреччина намагалася домовитися з США.



"Це такі окремі моменти загальної картини, коли Анкара намагається використати достатньо вдало ситуацію, щоб розв'язувати внутрішні питання та питання своєї безпеки. Очевидно, що це іміджева перемога Ердогана, також сам факт зустрічі Ердогана з Байденом у перше за тривалий час, це також є перемогою турецької дипломатії", - підкреслила аналітик.

28 червня Туреччина погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Також у канцелярії президента Нііністьо підтвердили згоду Туреччини на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb